У Британії заявили, що можуть "переломити" епідемію коронавірусу в найближчі 12 тижнів

Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що країна "може переломити хід" боротьби з коронавірусом в найближчі 12 тижнів, але все ж визнав, що уряд не знає, як довго триватиме криза.

Відеозвернення прем'єра Британії Бориса Джонсона опублікувало видання Sky News.

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Ми просимо студентів відкласти навчання, ми просимо людей не спілкуватися звичайним чином, і вже зараз ми бачимо, який вплив це робить на економіку Британії і на бізнес, на великі компанії. Тому дуже важливо, щоб ми в уряді підтримували їх,

– зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо можливості здолати епідемію за 12 тижнів і чи може життя у Британії повернутися до норми до літа, Джонсон сказав, що він переконаний, що британцям вдасться цього досягти.

Я думаю, що ми можемо переломити ситуацію протягом наступних 12 тижнів, але це залежить від колективних, рішучих дій,

– заявив прем’єр.

На питання, що він мав на увазі під "переломним моментом", прем'єр-міністр сказав, що уряд "не знає, як довго" триватиме спалах коронавірусу.

Що відомо про коронавірус у Британії? Коронавірус зачепив Велику Британію дещо менше, ніж, наприклад, Італію, Іспанію. Втім кількість заражених там майже досягла позначки у 3 тисячі людей. Від коронавірусу померли 138 британців.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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