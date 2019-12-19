У Британії живе дівчинка з рідкісною "хворобою Бенджаміна Баттона"

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Дівчинка, що швидко старіє / swns

Риси обличчя дворічної дівчинки Айпи нагадують обличчя літньої людини через мандібулоакральну дисплазію. Лікарі поки що не знають, скільки дитина зможе прожити.

Під час вагітності усі показники були в нормі, а прогнози вдалі. Хвороба дівчинки відкрилася батьками та лікарям лише після її народження, повідомляє Daily Mail.

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Фахівці кажуть, що мандібулоакральну дисплазію буває складно виявити відразу. Це дуже рідкісне генетичне захворювання, під час якого людина затримується в розвитку, з'являються облисіння, аномалії в розвитку скелета та інші специфічні прояви.

У деяких випадках цю хворобу не можуть одразу визначити, й встановлюють остаточний діагноз аж через декілька років. 

Дівчинка з синдромом Бенджаміна Баттона
У дівчинки айпи стрімко старіють клітини / Daily Mail

Перші п'ять днів життя дівчинка знаходилась в інкубаторі, після чого її ввели в медикаментозну кому. Батьки розповідають, що немовля навіть не можна було взяти на руки. 

Нині у світі зареєстровано близько 40 випадків мандібулоакральної дисплазії, але випадок Айпи не зустрічався ще ніде.

У мене серце в п'яти пішло, коли нам порадили шукати інформацію про хвороби в інтернеті. Навіть при найрідкісніших захворюваннях можна знайти спільноти хворих, але в нашому випадку неможливо навіть це,
– розповідає мама дівчинки.

Нині дівчинка важить 6,8 кілограм, вона не може говорити й спілкується лише за допомогою жестів. У Айпи занадто швидко старіють клітини, тому фахівці не можуть передбачити стан її здоров'я в майбутньому. 

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Велика Британія
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