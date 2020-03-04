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У Брюсселі зафіксували перший випадок коронавірусу у чиновника ЄС

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У Брюсселі зафіксували перший випадок коронавірусу у чиновника ЄС / Getty Images

Співробітник Європейського оборонного агентства в Брюсселі заразився коронавірусом.

Про це пише EUobserver. У співробітника ЄС був діагностований коронавірус. Як повідомляють медики, він наразі почувається добре. 

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Це перший випадок захворювання в офісах ЄС в Брюсселі. Співробітники агентства, які були в тісному контакті з хворою людиною, знаходяться в ізоляції протягом 14 днів.

Станом на 4 березня, у Бельгії зафіксовано 25 випадків зараження коронавірусом.

Що треба знати про поширення коронавірусу Covid-2019

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Занедужав чоловік, який подорожував по Італії із сім'єю. Наразі він у стабільному стані в інфекційній лікарні Чернівців.

Загалом у світі коронавірус зафіксували вже у 73 країнах. Відтак, кількість хворих становить понад 93 тисяч людей, померли від пневмонії та ускладнень, які викликає коронавірус Covid-2019 – понад 3 тисячі людей.

Хороша новина в том, що хворі піддаються лікуванню та мають шанс на одужання. Побороли коронавірус півсотні людей по всьому світу.

Після Китаю та Південної Кореї найбільше випадків хвороби підтвердили в Італії. В країні хвороба забрала життя у 79 людей, а кількість випадків зараження наближається до 3 тисяч людей.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Бельгія Новини Здоров'я Лікування
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