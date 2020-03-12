У Чехії ввели надзвичайний стан через коронавірус

12 березня уряд Чехії оголосив надзвичайний стан в країні через поширення коронавірусу.

Надзвичайний стан попередньо вводять на 30 днів, повідомляє Novinky.

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У цей період заборонено проведення масових зібрань за участю понад 30 осіб, а також відвідування ресторанів і кафе з 8 вечора до 6 ранку. Крім цього уряд заборонив проведення культурних, спортивних, релігійних заходів.

Але заборона не діє на збори, мітинги й аналогічні дії конституційних органів, органів державної влади та судів.

Чехія також вводить прикордонний контроль з Німеччиною та Австрією. Також з 14 березня встановили заборонену на в'їзд всім іноземцям, що прибувають з країн, в яких епідемія. А також виїзд громадянам Чехії в країни, які входять в групу ризику – Китай, Південна Корея, Іран, Італія, Іспанія, Австрія, Норвегія, Швеція і Франція.



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