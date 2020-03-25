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У Чехії ввели жорсткіші заходи карантину, літнім людям виділили окремі години для покупок

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Коронавірус у Чехії / unsplash.com

Тепер у Чехії в громадських місцях можна збиратися не більше, ніж 2 особам. Таким чином уряд хоче стримати поширення інфекції, адже в країні зафіксували вже 1654 випадки зараження.

Як виняток становлять лише члени одного домогосподарства, а також ті, які займаються підприємницькою та іншою подібною діяльністю, повідомляє Novinky.

До теми Коронавірус в Італії 25 березня 2020 року

Обмеження також не стосується похоронних обрядів, але усім учасникам церемонії необхідно дотримуватися дистанції не меншої, ніж 2 метри. Такі обмеження триватимуть щонайменше до 1 квітня.

Пасажирські перевезення на великі відстані поступово скорочуються. Йде підготовка до припинення міжміських автобусів, планують залишити лише швидкісні потяги.

Уряд також вирішив допомагати фірмам у заробітній платі, аби вони не звільняли працівників.

Натомість літнім людям виділили окремі години для покупок. Тепер у великих супермаркетах вони зможуть скуповуватися з 08:00 до 10:00. На менші магазини це обмеження не застосовується.

Станом на вечір 25 березня, у світі зафіксовано 451 355 випадків зараження коронавірусом 20 499 смертей. Натомість, одужали 112 982 людини.


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Чехія Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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