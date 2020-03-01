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У Чехії зафіксували перші випадки зараження коронавірусом

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Коронавірус зафіксували в Чехії / pravda.com.ua

Влада Чехії підтвердила перші випадки інфікування коронавірусом Covid-19. Захворіли троє людей, які приїхали з півночі Італії.

Двоє людей, в яких виявили коронавірус, перебувають у лікарні Праги, третя – в Усті-над-Лабем. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Адам Войтех, пише Lidovky.cz.

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За словами лікарів, у всіх трьох пацієнтів стан здоров’я задовільний, ніщо не свідчить про важкий перебіг захворювання.

Двоє хворих – чехи, ще один – американець. Усі вони нещодавно приїхали до Чехії з Італії.

У Чехії коронавірус зафіксували у Празі та Усті-над-Лабем / Google Maps

Основне про коронавірус Covid-2019

  • Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 979 людей. Загальна кількість інфікованих – 86 тисяч 986 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 тисячі 294 людини.
  • В Італії зафіксували 29 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 129 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.
  • У Білорусі підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом. 
  • У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.
  • В Ірані підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців.
  • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 3 тисяч людей.
  • В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився. Відомо, що 4 українців заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка інфікувалася в Італії.

коронавірус у цифрах
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Медицина Чехія Здорове життя Здоров'я Лікування
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