У Чехії зафіксували перші випадки зараження коронавірусом

Влада Чехії підтвердила перші випадки інфікування коронавірусом Covid-19. Захворіли троє людей, які приїхали з півночі Італії.

Двоє людей, в яких виявили коронавірус, перебувають у лікарні Праги, третя – в Усті-над-Лабем. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Адам Войтех, пише Lidovky.cz.

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За словами лікарів, у всіх трьох пацієнтів стан здоров’я задовільний, ніщо не свідчить про важкий перебіг захворювання.

Двоє хворих – чехи, ще один – американець. Усі вони нещодавно приїхали до Чехії з Італії.

У Чехії коронавірус зафіксували у Празі та Усті-над-Лабем / Google Maps

Основне про коронавірус Covid-2019

Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 979 людей . Загальна кількість інфікова них – 86 тисяч 986 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 тисячі 294 людини.

В Італії зафіксували 29 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 129 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.

зафіксували 29 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 129 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей. У Білорусі підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом.

підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом. У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.

також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона. В Ірані підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців.

підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців. Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї : кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 3 тисяч людей.

: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився. Відомо, що 4 українців заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка інфікувалася в Італії.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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