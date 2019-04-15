У Черкасах отруїлися 75 дітей через "ігри" зі сльозогінним газом

У місцевій гімназії в Черкасах масово отруїлися 75 дітей, з них до лікарні госпіталізовано 68 учнів. Наразі відомо, що інцидент стався через розпилення сльозогінного газу із балончиків у шкільному гардеробі.

В результаті отруєння невідомою речовиною до медичного пункту звернулося декілька дітей гімназії №1 у Черкасах.

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У гардеробні навчального закладу було розпилено сльозогінний газ із газового балончика. Через це до дитячої лікарні госпіталізовали дітей віком від 6 до 16 років із діагнозом отруєння.



У гімназії у Черкасах отруїлися діти через розпилення з газового балончика

Згодом правоохоронці з’ясували, що газ розпили самі учні гімназії. Газові балончики вилучили та відкрили кримінальне провадження за частиною "Хуліганство". Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, терміном від трьох до семи років.



Вилучені газові балончики

Наразі відомо, що стан здоров'я дітей покращився. У гімназії провітрили приміщення, тому учнів не евакуйовували, навчальний процес продовжився.

Чому діти приносять до школи газові балончики?

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики міськради Сергій Воронов наголосив, що останнім часом все більше дітей озброюються відповідними балончиками. Це пов’язано це із тим, що кілька місяців тому на ученицю цього закладу був скоєний напад. Він також додав, що розпил стався через необережність чи хуліганство когось із дітей.

Чим небезпечні газові балончики?Газові балончики містять речовини, які в малих дозах викликають подразнення слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкірних покровів. Розпилювання аерозолю в обличчя є небезпечним хімічним опіком носової порожнини і очей. У дітей, які страждають на алергію або астму, газ може спровокувати напад.

Що робити, якщо ви потрапили під "газову атаку"?