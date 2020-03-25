У Черкаській області зафіксували другий випадок коронавірусу

У Черкаській області коронавірусом заразилася 34-річна жінка – дружина пацієнта, у якого підтвердили хворобу напередодні.

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар заявив, що подружня пара перебуває у лікарні.

Зверніть увагу У Тернопільській області зафіксували вже 8 випадків зараження коронавірусом

Медики оцінюють їхній стан як "середньої важкості". Уже встановлено 37 осіб, які контактували з хворими.

Загалом в Черкаській області зафіксовано 29 підозр на коронавірус. Відповідно до результатів експрес-тесту, у 24 людей не підтвердили хвороби.

Роман Боднар про ситуацію з коронавірусом у Черкаській області: дивіться відео

Уряд продовжив карантин до 25 квітня. Станом на вечір 25 березня коронавірус виявили у 130 людей.



Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу