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У Черкаській області зафіксували другий випадок коронавірусу

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У Черкаській області 2 випадки коронавірусу / 24 канал

У Черкаській області коронавірусом заразилася 34-річна жінка – дружина пацієнта, у якого підтвердили хворобу напередодні.

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар заявив, що подружня пара перебуває у лікарні.

Зверніть увагу У Тернопільській області зафіксували вже 8 випадків зараження коронавірусом

Медики оцінюють їхній стан як "середньої важкості". Уже встановлено 37 осіб, які контактували з хворими.

Загалом в Черкаській області зафіксовано 29 підозр на коронавірус. Відповідно до результатів експрес-тесту, у 24 людей не підтвердили хвороби.

Роман Боднар про ситуацію з коронавірусом у Черкаській області: дивіться відео

Уряд продовжив карантин до 25 квітня. Станом на вечір 25 березня коронавірус виявили у 130 людей.

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Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Уряд продовжив карантин до 24 квітня
сьогодні
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Черкас Коронавірус в Україні Лікування Здоров'я
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