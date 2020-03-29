У Чернівецькій області 16 нових хворих на COVID-19, серед них дитина

За добу 29 березня кількість інфікованих на Буковині зросла до 75 пацієнтів, вірус охопив 9 з 11 районів області. Однак є і хороша новина – одужав літній чоловік, який другим у регіонів підхопив недугу.

На коронавірус захворіла 5-річна дитина. Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

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Проте, вдалося одужати чоловікові, який 12 березня захворів і вияивився другим інфікованим у Чернівецькій області та загалом Україні. Він лікувався в обласній лікарні і його результати двічі поспіль виявилися негативними.

Важливо також відзначити, що це вже шостий пацієнт в Україні, який одужав від коронавірусу. Усі попередні пацієнти, що побороли недугу, також з Чернівецької області.

Географія поширення нових випадків:

Чернівці – 4 осіб

Великий Кучурів Сторожинецького району – 2 людини

Годилів Сторожинецького району – 2 людини

Топорівці Новоселицького району – 2 людини

Байраки Герцаївського району – 2 людина

Глибока – 1 людина

Велика Буда Герцаївський район – 1 людина

Петрашівка Герцаївськог району – 1 людина

Ломачинці Сокирянського району – 1 людина.



Як запобігти поширенню коронавірусу / Інфографіка 24 каналу