У Чернівецькій області 16 нових хворих на COVID-19, серед них дитина
За добу 29 березня кількість інфікованих на Буковині зросла до 75 пацієнтів, вірус охопив 9 з 11 районів області. Однак є і хороша новина – одужав літній чоловік, який другим у регіонів підхопив недугу.
На коронавірус захворіла 5-річна дитина. Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.
Важливо В Україні 475 випадків коронавірусу, ще одна людина померла
Проте, вдалося одужати чоловікові, який 12 березня захворів і вияивився другим інфікованим у Чернівецькій області та загалом Україні. Він лікувався в обласній лікарні і його результати двічі поспіль виявилися негативними.
Важливо також відзначити, що це вже шостий пацієнт в Україні, який одужав від коронавірусу. Усі попередні пацієнти, що побороли недугу, також з Чернівецької області.
Географія поширення нових випадків:
- Чернівці – 4 осіб
- Великий Кучурів Сторожинецького району – 2 людини
- Годилів Сторожинецького району – 2 людини
- Топорівці Новоселицького району – 2 людини
- Байраки Герцаївського району – 2 людина
- Глибока – 1 людина
- Велика Буда Герцаївський район – 1 людина
- Петрашівка Герцаївськог району – 1 людина
- Ломачинці Сокирянського району – 1 людина.
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