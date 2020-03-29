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У Чернівецькій області 16 нових хворих на COVID-19, серед них дитина

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У Чернівецькій області 16 нових випадків COVID-19 / GettyImages

За добу 29 березня кількість інфікованих на Буковині зросла до 75 пацієнтів, вірус охопив 9 з 11 районів області. Однак є і хороша новина – одужав літній чоловік, який другим у регіонів підхопив недугу.

На коронавірус захворіла 5-річна дитина. Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА. 

Важливо В Україні 475 випадків коронавірусу, ще одна людина померла

Проте, вдалося одужати чоловікові, який 12 березня захворів і вияивився другим інфікованим у Чернівецькій області та загалом Україні. Він лікувався в обласній лікарні і його результати двічі поспіль виявилися негативними. 

Важливо також відзначити, що це вже шостий пацієнт в Україні, який одужав від коронавірусу. Усі попередні пацієнти, що побороли недугу,  також з Чернівецької області.

Географія поширення нових випадків:

  • Чернівці – 4 осіб
  • Великий Кучурів Сторожинецького району – 2 людини
  • Годилів Сторожинецького району – 2 людини
  • Топорівці Новоселицького району – 2 людини
  • Байраки Герцаївського району – 2 людина
  • Глибока – 1 людина
  • Велика Буда Герцаївський район – 1 людина
  • Петрашівка Герцаївськог району – 1 людина
  • Ломачинці Сокирянського району – 1 людина.

Як запобігти поширенню
Як запобігти поширенню коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини Чернівців Лікування
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