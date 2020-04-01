У Чернівецькій області на коронавірус захворіли 10 лікарів

У Чернівецькій області 1 квітня підтвердили 39 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед новихх підтверджених випадків захворювання є 10 місцевих лікарів.

Загальна кількість хворих на Буковині станом на 1 квітня 2020 року становить 143 осіб. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

Важливо В Україні підтвердили 794 випадки захворювання на коронавірус

За добу внаслідок коронавірусу на Буковині померла ще одна людина. Разом з тим є й добрі новини – того ж дня від інфекції одужав ще один пацієнт. Він подякував за роботу лікарям, які працюють в області.

Загалом ми маємо 10 інфікованих лікарів. Усі вони серед тих, чию інфекцію щойно підтвердили. З них четверо були інфіковані на робочому місці. Ще 6 інфікувалися не у лікарнях,

– розповів голова ОДА.

Географія нових випадків поширення коронавірусу:

Привороки Глибоцького району – 5 нових випадків;

Брусниця Кіцманського району – 5;

Чернівці – 5;

Глибока – 4;

Кам'янка Глибоцького району – 2;

Луковиця Глибоцького району – 2;

Чагор Глибоцького району – 2;

Нижні Станівці Кіцманського району – 2;

Заставна – 2;

Юрківці Заставнівського району – 2;

Колінківці Хотинського району – 2;

Великий Кучурів Сторожинецького району – 2;

Молодія Глибоцького району – 1;

Новий Вовчинець Глибоцького району – 1;

Тисовець Сторожинецького району – 1;

Сторожинець – 1;

"Динаміка поширення цієї інфекції на території Чернівецької області не може нас не насторожувати. Вона показує, що інфекція шириться усіма районами області, проникає у найвіддаленіші куточки", – зазначив Сергій Осачук.

Звернення Сергія Осачука: дивіться відео