У Чернівецькій області на коронавірус захворіли 10 лікарів
У Чернівецькій області 1 квітня підтвердили 39 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед новихх підтверджених випадків захворювання є 10 місцевих лікарів.
Загальна кількість хворих на Буковині станом на 1 квітня 2020 року становить 143 осіб. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.
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За добу внаслідок коронавірусу на Буковині померла ще одна людина. Разом з тим є й добрі новини – того ж дня від інфекції одужав ще один пацієнт. Він подякував за роботу лікарям, які працюють в області.
Загалом ми маємо 10 інфікованих лікарів. Усі вони серед тих, чию інфекцію щойно підтвердили. З них четверо були інфіковані на робочому місці. Ще 6 інфікувалися не у лікарнях,
– розповів голова ОДА.
Географія нових випадків поширення коронавірусу:
- Привороки Глибоцького району – 5 нових випадків;
- Брусниця Кіцманського району – 5;
- Чернівці – 5;
- Глибока – 4;
- Кам'янка Глибоцького району – 2;
- Луковиця Глибоцького району – 2;
- Чагор Глибоцького району – 2;
- Нижні Станівці Кіцманського району – 2;
- Заставна – 2;
- Юрківці Заставнівського району – 2;
- Колінківці Хотинського району – 2;
- Великий Кучурів Сторожинецького району – 2;
- Молодія Глибоцького району – 1;
- Новий Вовчинець Глибоцького району – 1;
- Тисовець Сторожинецького району – 1;
- Сторожинець – 1;
"Динаміка поширення цієї інфекції на території Чернівецької області не може нас не насторожувати. Вона показує, що інфекція шириться усіма районами області, проникає у найвіддаленіші куточки", – зазначив Сергій Осачук.
Звернення Сергія Осачука: дивіться відео
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