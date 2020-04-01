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У Чернівецькій області на коронавірус захворіли 10 лікарів

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У Чернівецькій області підтвердили коронавірус вже у 143 людей / asia.nikkei.com

У Чернівецькій області 1 квітня підтвердили 39 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед новихх підтверджених випадків захворювання є 10 місцевих лікарів.

Загальна кількість хворих на Буковині станом на 1 квітня 2020 року становить 143 осіб. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

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За добу внаслідок коронавірусу на Буковині померла ще одна людина. Разом з тим є й добрі новини – того ж дня від інфекції одужав ще один пацієнт. Він подякував за роботу лікарям, які працюють в області.

Загалом ми маємо 10 інфікованих лікарів. Усі вони серед тих, чию інфекцію щойно підтвердили. З них четверо були інфіковані на робочому місці. Ще 6 інфікувалися не у лікарнях,
– розповів голова ОДА.

Географія нових випадків поширення коронавірусу:

  • Привороки Глибоцького району – 5 нових випадків;
  • Брусниця Кіцманського району – 5;
  • Чернівці – 5;
  • Глибока – 4;
  • Кам'янка Глибоцького району – 2;
  • Луковиця Глибоцького району – 2;
  • Чагор Глибоцького району – 2;
  • Нижні Станівці Кіцманського району – 2;
  • Заставна – 2;
  • Юрківці Заставнівського району – 2;
  • Колінківці Хотинського району – 2;
  • Великий Кучурів Сторожинецького району – 2;
  • Молодія Глибоцького району – 1;
  • Новий Вовчинець Глибоцького району – 1;
  • Тисовець Сторожинецького району – 1;
  • Сторожинець – 1;

"Динаміка поширення цієї інфекції на території Чернівецької області не може нас не насторожувати. Вона показує, що інфекція шириться усіма районами області, проникає у найвіддаленіші куточки", – зазначив Сергій Осачук.

Звернення Сергія Осачука: дивіться відео

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Здоров'я Медицина Коронавірус в Україні Новини Чернівців Здоров'я Лікування
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