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У Чернівецькій області одужали троє хворих на коронавірус, але ще 5 захворіли

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У Чернівецькій області від коронавірусу одужали ще 3 людей. Повторні тести на Covid-19 показали негативний результат. Втім, в області сьогодні зафіксували нові 5 випадків зараження.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

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Серед трьох людей, які одужали є одна дитина, яку вже відпустили з лікарні додому. Дорослих випишуть зранку 27 березня.

Лікувалися у нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділені, і тепер уже підтвердили, що вони видужали і в них відсутня інфекція,
— зазначив очільник Чернівецької ОДА.

За його словами, 26 березня у Чернівецькій області перевірили 20 зразків, з яких 5 дали позитивний результат — тобто це 5 нових випадків інфікування на Буковині.

Серед нових виявлених фактів інфікування ми маємо двох жінок та трьох чоловіків, серед них двоє дітей віком 2 та 11 років. Вік дорослих до 40 років,
— уточнив Осачук.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження в області зросла до 47 людей.

карантин коронавірус

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Новини Чернівців Лікування
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