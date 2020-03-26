У Чернівецькій області одужали троє хворих на коронавірус, але ще 5 захворіли

У Чернівецькій області від коронавірусу одужали ще 3 людей. Повторні тести на Covid-19 показали негативний результат. Втім, в області сьогодні зафіксували нові 5 випадків зараження.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

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Серед трьох людей, які одужали є одна дитина, яку вже відпустили з лікарні додому. Дорослих випишуть зранку 27 березня.

Лікувалися у нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділені, і тепер уже підтвердили, що вони видужали і в них відсутня інфекція,

— зазначив очільник Чернівецької ОДА.

За його словами, 26 березня у Чернівецькій області перевірили 20 зразків, з яких 5 дали позитивний результат — тобто це 5 нових випадків інфікування на Буковині.

Серед нових виявлених фактів інфікування ми маємо двох жінок та трьох чоловіків, серед них двоє дітей віком 2 та 11 років. Вік дорослих до 40 років,

— уточнив Осачук.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження в області зросла до 47 людей.

Чому карантин важливий/Інфографіка 24 Каналу

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