У Чернівецькій області одужали троє хворих на коронавірус, але ще 5 захворіли
У Чернівецькій області від коронавірусу одужали ще 3 людей. Повторні тести на Covid-19 показали негативний результат. Втім, в області сьогодні зафіксували нові 5 випадків зараження.
Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
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Серед трьох людей, які одужали є одна дитина, яку вже відпустили з лікарні додому. Дорослих випишуть зранку 27 березня.
Лікувалися у нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділені, і тепер уже підтвердили, що вони видужали і в них відсутня інфекція,
— зазначив очільник Чернівецької ОДА.
За його словами, 26 березня у Чернівецькій області перевірили 20 зразків, з яких 5 дали позитивний результат — тобто це 5 нових випадків інфікування на Буковині.
Серед нових виявлених фактів інфікування ми маємо двох жінок та трьох чоловіків, серед них двоє дітей віком 2 та 11 років. Вік дорослих до 40 років,
— уточнив Осачук.
Загальна кількість підтверджених випадків зараження в області зросла до 47 людей.
Чому карантин важливий/Інфографіка 24 Каналу
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