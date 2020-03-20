В Україні на коронавірус захворіла 41 людина: новий випадок на Тернопільщині
Коронавірус стрімко поширюється територією України. Ввечері 20 березня у Чернівецькій області зафіксували ще 10 нових випадків захворювання на Covid-19. Також недугу підтвердили у чоловіка з Тернопільської області.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України у фейсбуці. Загалом в Україні зафіксовано 41 випадок коронавірусу.
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Так, станом на 23 годину 20 березня коронавірус виявили ще у 10 осіб з Чернівеччини, та по 1 людині з Київської та Тернопільської областей.
На жаль, три випадки серед українців є летальними. Померла 71-річна жінка з Житомирщини, 33-річна з Чернівеччини та 56-річна жінка з Івано-Франківщини.
Проте є й хороша новина – перший пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірус, уже одужав. Чоловікові з Чернівців провели повторний тест і він показав негативний результат.
Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що 11 заражених коронавірусом осіб проживають у селі Колінківці, 7 осіб – у селі Брусниця, ще по 1 особі – в Чернівцях, Хотині, Тополівці, Лужанах, Їжівцях.
Стан здоров'я хворих стабільний, вони перебувають під наглядом лікарів,
– сказав Осадчук.
Скільки в Україні хворих на коронавірус:
- 25 – у Чернівецькій області (1 летальний);
- 3 – у Києві.
- 3 – у Київській області;
- 2 – у Житомирській області (1 летальний);
- 2 – в Івано-Франківській (1 летальний);
- 2 – у Дніпропетровській області;
- 1 – у Донецькій;
- 1 – у Харківській області;
- 1 – у Тернопільській області;
- 1 – у Львівській області.