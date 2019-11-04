В Чернівецькій області від пневмонії померла людина

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Смерть від пневмонії на Буковині
Смерть від пневмонії на Буковині / Pinterest

У Новоселицькому районі Чернівецької області місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка. Під час медичної експертизи з'ясувалось, що він помер від пневмонії.

Мешканцю села Магала було 55 років, односельці виявили його тіло 2 листопада та одразу зателефонували до поліції, повідомляє пресслужба Національної поліції у Чернівецькій області.

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Пневмонія – це запалення легеневої тканини, і в більшості випадків це захворювання є інфекційним. 

Під час пневмонії альвеоли, які наповнюються повітрям під час дихання, заповнюються запальною рідиною. Це ускладнює газообмін в альвеолах, що суттєво впливає на їхню роботу, обмежуючи надходження кисню до органів.

 
Пневмонія – симптоми
  1. Погіршення загального стану;
  2. Втрата апетиту;
  3. Лихоманка;
  4. Занижена активність та млявість;
  5. Кашель;
  6. У деяких випадках буває задишка чи прискорене дихання;

Пневмонія в Україні
Випадки пневмонії в Україні

Найчастіше пневмонія виникає через: вірусну, грибкову або бактеріальну інфекції. Також буває змішаний тип інфекції, тобто коли захворювання виникає через декілька збудників одночасно.

  1. Бактеріальна інфекція – найчастіше винуватцем бактеріальної пневмонії є: Streptococcus pneumoniae – він же пневмокок (20-60% випадків); Mycoplasma pneumoniae (5-50%); Chlamydia pneumoniae (5-15% випадків);Haemophilus influenzae (3-10% випадків); Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli та ін.) (3-10%); Staphylococcus aureus (3-10% випадків);
  2. Вірусна інфекція – найпоширенішими збудниками пневмонії серед вірусних інфекцій є: вірус грипу, респіраторно-синцитіальний вірус та вірус кору.
  3. Грибкова інфекція – збудниками захворювання можуть виступати цвілеві, дріжджоподібні гриби та пневмоцистити;

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здорове життя Новини Здоров'я Здоров'я Жертви Медицина Інфекція
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