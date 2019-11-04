В Чернівецькій області від пневмонії померла людина

У Новоселицькому районі Чернівецької області місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка. Під час медичної експертизи з'ясувалось, що він помер від пневмонії.

Мешканцю села Магала було 55 років, односельці виявили його тіло 2 листопада та одразу зателефонували до поліції, повідомляє пресслужба Національної поліції у Чернівецькій області.

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Пневмонія – це запалення легеневої тканини, і в більшості випадків це захворювання є інфекційним.

Під час пневмонії альвеоли, які наповнюються повітрям під час дихання, заповнюються запальною рідиною. Це ускладнює газообмін в альвеолах, що суттєво впливає на їхню роботу, обмежуючи надходження кисню до органів.

Пневмонія – симптоми Погіршення загального стану; Втрата апетиту; Лихоманка; Занижена активність та млявість; Кашель; У деяких випадках буває задишка чи прискорене дихання;



Випадки пневмонії в Україні

Найчастіше пневмонія виникає через: вірусну, грибкову або бактеріальну інфекції. Також буває змішаний тип інфекції, тобто коли захворювання виникає через декілька збудників одночасно.

Бактеріальна інфекція – найчастіше винуватцем бактеріальної пневмонії є: Streptococcus pneumoniae – він же пневмокок (20-60% випадків); Mycoplasma pneumoniae (5-50%); Chlamydia pneumoniae (5-15% випадків);Haemophilus influenzae (3-10% випадків); Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli та ін.) (3-10%); Staphylococcus aureus (3-10% випадків); Вірусна інфекція – найпоширенішими збудниками пневмонії серед вірусних інфекцій є: вірус грипу, респіраторно-синцитіальний вірус та вірус кору. Грибкова інфекція – збудниками захворювання можуть виступати цвілеві, дріжджоподібні гриби та пневмоцистити;

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