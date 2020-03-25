У Чернівецькій області зафіксували 4 нових випадки коронавірусу

У Чернівецькій області на коронавірус захворіло ще 4 людини. 1 людина повернулася з-за кордону, а інші 3 хворих контактували з людьми, у яких виявили хворобу раніше.

Про нові випадки зараження під час брифінгу розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

До теми У Тернопільській області зафіксували вже 8 випадків зараження коронавірусом

Відтак, станом на 25 березня, у Чернівецькій області коронавірус виявили у 42 людей. 1 людина померла від ускладнень, спричинених хворобою.

По всій Україні поки що зафіксували 130 випадків зараження коронавірусом та 4 летальні випадки.

Відомо, що серед хворих є три медсестри: дві в Івано-Франківську та одна у Тернопільській області.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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