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У Чернівецькій області зафіксували 4 нових випадки коронавірусу

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Коронавірус у Чернівцях / Unspash

У Чернівецькій області на коронавірус захворіло ще 4 людини. 1 людина повернулася з-за кордону, а інші 3 хворих контактували з людьми, у яких виявили хворобу раніше.

Про нові випадки зараження під час брифінгу розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

До теми У Тернопільській області зафіксували вже 8 випадків зараження коронавірусом

Відтак, станом на 25 березня, у Чернівецькій області коронавірус виявили у 42 людей. 1 людина померла від ускладнень, спричинених хворобою.

По всій Україні поки що зафіксували 130 випадків зараження коронавірусом та 4 летальні випадки.

Відомо, що серед хворих є три медсестри: дві в Івано-Франківську та одна у Тернопільській області.


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини Чернівців Лікування Здоров'я
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