У Чернівецькій ОДА розповіли про стан хворих на коронавірус дітей

Відомо, що серед хворих українців на коронавірус Covid-19, троє дітей. В якому вони стані та яке лікування їм надають. А також про те, чи відправлять родичів померлої жінки від коронавірусу, на карантин, повідомили в Чернівецькій ОДА.

Заступниця очільника Чернівецької ОДА Наталія Гусак розповіла, що інфіковані діти мають легкий перебіг хвороби.

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Як почувають себе діти

Коронавірус підтвердили в трьох дітей: одному хворому 10 років, другому – рік і десять місяців, третій дитині всього шість місяців.

Наталія Гусак “В батьків дітей поки не виявили коронавірусу. Діти почувають себе добре. Температури і лихоманки нема, пневмонії також. Форма захворювання нескладна”.

Пані Наталя також нагадала, що близько 80% всіх випадків коронавірусу проходять у легкій формі.

Чи помістять на карантин родичів померлої жінки

За словами пані Наталії, всіх людей, які контактували з хворими, знають з початку госпіталізації та підозри. Так званих контактних осіб ділять на дві групи.

Наталія Гусак “Їх ми ділимо на дві групи – ті, які мають ознаки захворювання (їх госпіталізують в інфекційну) та ті, які не мають ознак (залишаються на самоізоляції). У родичів померлої не було ознак. Однак, зазвичай після оголошення результатів, в нас з'являється нова порція контактних осіб, які самі звертаються і зізнаються про можливий контакт”.

З усіма людьми, які контактували з хворими, працюють епідеміологи та сімейні лікарі.

Головне про коронавірус в Чернівцях

Наразі в Чернівцях виявили 10 випадків зараження Covid-19.

17 березня підтвердили шість випадків, серед них 33-річна жінка (летальний випадок). Як відомо, жінка мала декілька хронічних хвороб і лікувалася протягом тривалого часу. Однак, її здоров'я не витримало, і вона померла від неврологічного ускладнення.

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Усі хворі контактували з особами, в яких раніше підтвердили захворювання на Covid-19.

Перший підтверджений в Україні випадок зафіксували саме у Чернівцях. 3 березня коронавірус виявили у чоловіка, який повернувся з подорожі Італією. Він досі перебуває в лікарні та ізольований. 15 березня йому зробили повторний тест на коронавірус – він негативний. Якщо ще один тест буде негативним, чоловік повністю одужав.

В Чернівецькій області оголосили надзвичайну ситуацію, відтак карантинні обмеження суворі: закрили ринки, заклади громадського харчування, спортивні клуби. Також з області не їздять автобуси.

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