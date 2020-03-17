У Чернівецькій ОДА розповіли про стан хворих на коронавірус дітей
Відомо, що серед хворих українців на коронавірус Covid-19, троє дітей. В якому вони стані та яке лікування їм надають. А також про те, чи відправлять родичів померлої жінки від коронавірусу, на карантин, повідомили в Чернівецькій ОДА.
Заступниця очільника Чернівецької ОДА Наталія Гусак розповіла, що інфіковані діти мають легкий перебіг хвороби.
Читайте також: В Україні підтвердили 14 хворих на коронавірус: серед них троє дітей
Як почувають себе діти
Коронавірус підтвердили в трьох дітей: одному хворому 10 років, другому – рік і десять місяців, третій дитині всього шість місяців.
Пані Наталя також нагадала, що близько 80% всіх випадків коронавірусу проходять у легкій формі.
Чи помістять на карантин родичів померлої жінки
За словами пані Наталії, всіх людей, які контактували з хворими, знають з початку госпіталізації та підозри. Так званих контактних осіб ділять на дві групи.
З усіма людьми, які контактували з хворими, працюють епідеміологи та сімейні лікарі.
Головне про коронавірус в Чернівцях
Наразі в Чернівцях виявили 10 випадків зараження Covid-19.
17 березня підтвердили шість випадків, серед них 33-річна жінка (летальний випадок). Як відомо, жінка мала декілька хронічних хвороб і лікувалася протягом тривалого часу. Однак, її здоров'я не витримало, і вона померла від неврологічного ускладнення.
Важливо Рідні померлої жінки від коронавірусу обурені діями лікарів
Усі хворі контактували з особами, в яких раніше підтвердили захворювання на Covid-19.
Перший підтверджений в Україні випадок зафіксували саме у Чернівцях. 3 березня коронавірус виявили у чоловіка, який повернувся з подорожі Італією. Він досі перебуває в лікарні та ізольований. 15 березня йому зробили повторний тест на коронавірус – він негативний. Якщо ще один тест буде негативним, чоловік повністю одужав.
В Чернівецькій області оголосили надзвичайну ситуацію, відтак карантинні обмеження суворі: закрили ринки, заклади громадського харчування, спортивні клуби. Також з області не їздять автобуси.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.