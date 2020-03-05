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У Чернівцях госпіталізували ще двох людей з підозрою на коронавірус

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Коронавірус у Чернівцях / Ілюстративне фото/ Getty images

Ще двох осіб відправили в інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні. Буковинці нещодавно повернулися з Італії, де триває спалах коронавірусу.

Про нових людей з підозрою на SARS-CoV-2 інформує пресслужба Чернівецької ОДА.

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Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус,
– мовиться у дописі.

Увага! До цього з підозрою на коронавірус у Чернівцях госпіталізували ще 4 осіб.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Чернівцях:

  • Наразі коронавірус виявили лише в одного чернівчанина. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина зараженого українця перебуває на обсервації.
  • Зразки аналізів 4 буковинців із підозрою на коронавірус 4 березня відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19.
  • Тим часом Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт, щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік.
Коронавірус в Україні: в Чернівцях зросла кількість госпіталізованих із підозрою на інфекцію
сьогодні
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Чернівців Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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