У Чернівцях госпіталізували жінку, яка приїхала з Італії: є підозра коронавірусу
Жінка 24 лютого повернулася з Бергамо, що розташоване у Ломбардії, і відчула себе зле. Вона сама звернулася по допомогу до медиків – її помістили в інфекційне.
У госпіталізованої жінки досі є температура, вона перебуває під наглядом медиків і отримує необхідне лікування. Про це на брифінгу розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.
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Жінка 25 лютого вилетіла з аеропорту Бергамо в Ломбардії (а саме там зафіксований спалах коронавірусу) і прилетіла в аеропорт Сучави, що у Молдові. Звідти на таксі вона приїхала до Чернівців і звернулася до медиків.
Наразі її помістили в окрему палату інфекційного відділення обласної лікарні.
У жінки вже відібрали зразки крові та слини, їх доправляють до Центру громадського здоров’я у Києві. Коли будуть результати аналізу – поки невідомо.
Медики просять людей не панікувати: першочергово хвору перевіряють на інфікування грипом, оскільки саме на це є підозра.
Що відомо про коронавірус в Італії
- На 25 лютого вже відомо про 229 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. 7 осіб в Італії через коронавірус померли: усі вони були літніми людьми.
- Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу, обмежено пересування країною. За його порушення передбачені покарання навіть в'язницею.
- Найбільша кількість хворих в італійських регіонах Ломбардії і Венето. У цих районах скасували громадські заходи.
- Генконсульство України в Мілані тимчасово зупинило прийом громадян та видачу документів.