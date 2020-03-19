У Чернівцях на коронавірус захворіло ще 5 людей

4 з 5 людей не були за кордоном, а контактували з хворою на коронавірус людиною, діагноз якої підтвердили раніше. Відтак, голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук зазначив, що після приїзду з-за кордону ізолюватися вкрай важливо.

Передача коронавірусу відбувається вже у межах області, про це Сергій Осачук розповів на своїй сторінці у фейсбук.

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Він заявив, що станом на вечір 19 березня у Чернівецькій області зафіксовано 15 хворих на коронавірус.

Сергій Осачук подякував лікарям, які перебувають на передовій та лікують хворих на коронавірус, виконуючи свою роботу якісно.

Станом на 19 березня, в Україні зафіксували 26 випадів зараження коронавірусом, 3 з яких летальні: у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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