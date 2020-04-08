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У Чернівцях померла медична працівниця від коронавірусу COVID-19

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У Чернівцях померла медична працівниця від коронавірусу COVID-19 / Getty Images

У Чернівцях підтвердили смерть 66-річної медичної працівниці через коронавірус COVID-19.

Про це повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук на своїй сторінці у фейсбуці.

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Померла чернівчанка – медичний працівник у віці 66 років. Померла від коронавірусу. Людина, яка багато років присвятила нашому з вами здоров'ю, користувалася повагою в колективі. Не вберегли. Це приклад того, що ми маємо дуже дбати про себе і своїх близьких, особливо літніх людей,
– заявив Каспрук.

Жінку госпіталізували до медичного закладу 6 квітня, а через день її підключили до апарату штучної вентиляції легень. У медичної працівниці була гіпертонічна хвороба.

Додамо, що станом на 8 квітня в Україні зафіксували 1668 випадків зараження коронавірусом. У Чернівецькій області – найбільша кількість хворих – 273.

Як не захворіти на коронавірус
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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Чернівців Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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