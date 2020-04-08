У Чернівцях померла медична працівниця від коронавірусу COVID-19
У Чернівцях підтвердили смерть 66-річної медичної працівниці через коронавірус COVID-19.
Про це повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук на своїй сторінці у фейсбуці.
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Померла чернівчанка – медичний працівник у віці 66 років. Померла від коронавірусу. Людина, яка багато років присвятила нашому з вами здоров'ю, користувалася повагою в колективі. Не вберегли. Це приклад того, що ми маємо дуже дбати про себе і своїх близьких, особливо літніх людей,
– заявив Каспрук.
Жінку госпіталізували до медичного закладу 6 квітня, а через день її підключили до апарату штучної вентиляції легень. У медичної працівниці була гіпертонічна хвороба.
Додамо, що станом на 8 квітня в Україні зафіксували 1668 випадків зараження коронавірусом. У Чернівецькій області – найбільша кількість хворих – 273.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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