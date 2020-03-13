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У Чернівцях посилюють карантин: обмежать роботу торгових центрів і спорткомплексів

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У Чернівцях посилюють карантин / фото 24 каналу

Комісія з надзвичайних ситуацій у Чернівцях вирішила посилити карантин після того, як у місті підтвердили другий випадок інфікування коронавірусом. Так, у місті діятимуть сильніші, ніж в інших регіонах, обмеження.

Обмежувальні заходи у Чернівцях поширать для всіх спортивних комплексів, басейнів, лазень, великих розважальних центрів. Таке рішення схвалили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій, повідомив на брифінгу голова Чернівецької облради Сергій Осачук. 

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Окрім того, голова обладміністрації просить утриматися від родинних святкувань та відвідувань закладів і просить залишити це до кращих часів. Важливо наголосити, що заборону на такі внутрішньородинні зібрання не ввели, а лише просять від них утриматися.

Також ми просимо громадян, якщо так збіглися дати, утримуватися від форматів сімейних святкувань. Обов'язково ситуація покращиться і тоді їх можна буде провести
– зазначив Сергій Осачук.

Важливо зазначити, що у Чернівцях визначили лікарню, яка за потреби прийматиме хворих на коронавірус: там збільшать кількість обладнання і медперсоналу. Як розповів міський голова Чернівів Олексій Каспрук, це зроблять у міській лікарні №1, яка зможе приймати хворих із важким перебігом хвороби. Він висловив сподівання, що уцього все ж не станеться.

Коронавірус у Чернівцях: основне

Перший випадок зареєстрували 3 березня. Захворів 39-річний чоловік, який мандрував Італією разом із дружиною. Найближчі особи, з яким він контактував, зокрема і сама дружина, не заразилися. Перевіряли навіть прикордонників, які вимірювали чоловіку температуру перед в'їздом в Україну. Це підтвердили тести на коронавірус. 

Відтоді у місті ввели карантин: навчання і масові заходи скасували. Зазначимо, що обмеження почали діяти на понад 10 раніше, ніж в усій іншій Україні.

Другий випадок підтвердили 12 березня: захворів чоловік пенсійного віку. На відміну від першого випадку, чоловік отримав вірус від контактної особи. Сам він не був за кордоном, але з Італії нещодавно повернулася його дружина

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Автор: Вероніка Климська
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини України Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини Чернівців
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