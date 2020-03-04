У Чернівцях спростували чутки про те, що дружина чернівчанина хвора на коронавірус

Депутатка Чернівецької обласної ради Наталія Гусак та лікар-інфекціоністка Ольга Кобевко не підтвердили інформацію, яку поширила низка ЗМІ, що дружина інфікованого на коронавірус чернівчанина нібито також є хворою.

Про це Гусак та Кобевко сказали в коментарі журналістам Здоров'я 24.

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Так, зранку 4 березня декілька видань повідомили, нібито в жінки також підтвердили коронавірус. Серед них – 5 канал з посиланням на "особисті військові джерела".

Відомо, що у дружини інфікованого медики взяли аналізи, проте вони ще не доставлені в лабораторію для дослідження.

"Зразки ще не доставили в лабораторію, тому протягом дня буде інформація", – "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Центр громадського здоров'я.

Додамо, що жінку хворого забрали до лікарні після мітингу місцевих мешканців біля одного з чернівецьких будинків, де вона проживає. Вони вимагали ізолювати дружину інфікованого на коронавірус.

Що відомо про хворого?

На брифінгу Чернівецької ОДА зазначили, що хворий – чоловік середнього віку. Він разом з дружиною подорожували літаком в Італію з Румунії й навпаки, а до України – на автомобілі. Близький контакт у нього був лише з дружиною.

Також відомо, що у хворого поки немає ускладнень у вигляді вірусної пневмонії. Про діагноз хворий дізнався у свій день народження.

Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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