У Чернівцях створили цілодобову "гарячу лінію": на випадок підозри на коронавірус

У Чернівецькій області працює цілодобова "гаряча лінія" для того, щоб інформувати населення щодо отримання медичної допомоги у разі появи симптомів, схожих на коронавірус Covid-19.

У разі появи симптомів, схожих на коронавірус Covid-19, чернівчанам рекомендують терміново телефонувати на гарячу лінію: фахівці нададуть план подальших дій, повідомляє Чернівецька ОДА.

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Телефон цілодобової гарячої лінії: 0660849313

На гарячу лінію радять телефонувати всім, хто перебував у країнах із зареєстрованими випадками Covid-19 у разі погіршення самопочуття, навіть якщо під час перетину кордону вони не мали проблем зі здоров'ям.

Головне про зараження коронавірусом чернівчанина

3 березня в Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус.

Занедужав чоловік, який подорожував Італією 21 лютого разом із сім'єю. Під час повернення додому почувався добре, 26 лютого прикордонники на контрольно-пропускному пункті "Порубне" поміряли йому температуру, вона була нормальною.

Лихоманка та першіння у горлі з'явилися у чоловіка 28 лютого. Він одразу ж звернувся до сімейного лікаря та залишався вдома. До лікарні хворого забрала "швидка". Медики були попереджені про те, що чоловік побував у Італії та міг контактувати з інфікованими коронавірусом.

Фахівці виїхали на виклик у захисних костюмах.

Чоловік повертався в Україну автомобілем, у якому була лише його дружина. Наразі вона почувається добре та перебуває у самоізоляції. Також інфікований контактував із прикордонником, який міряв температуру.

Відтак, на самоізоляції перебувають ще 35 осіб: прикордонники та медперсонал.

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Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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