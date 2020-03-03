24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

У Чернівцях створили цілодобову "гарячу лінію": на випадок підозри на коронавірус

- Читать новость на русском

У Чернівецькій області працює цілодобова "гаряча лінія" для того, щоб інформувати населення щодо отримання медичної допомоги у разі появи симптомів, схожих на коронавірус Covid-19.

У разі появи симптомів, схожих на коронавірус Covid-19, чернівчанам рекомендують терміново телефонувати на гарячу лінію: фахівці нададуть план подальших дій, повідомляє Чернівецька ОДА.

Читайте також: В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

Телефон цілодобової гарячої лінії: 0660849313

На гарячу лінію радять телефонувати всім, хто перебував у країнах із зареєстрованими випадками Covid-19 у разі погіршення самопочуття, навіть якщо під час перетину кордону вони не мали проблем зі здоров'ям.

Головне про зараження коронавірусом чернівчанина

  • 3 березня в Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. 
  • Занедужав чоловік, який подорожував Італією 21 лютого разом із сім'єю. Під час повернення додому почувався добре, 26 лютого прикордонники на контрольно-пропускному пункті "Порубне" поміряли йому температуру, вона була нормальною.
  • Лихоманка та першіння у горлі з'явилися у чоловіка 28 лютого. Він одразу ж звернувся до сімейного лікаря та залишався вдома. До лікарні хворого забрала "швидка". Медики були попереджені про те, що чоловік побував у Італії та міг контактувати з інфікованими коронавірусом.
  • Фахівці виїхали на виклик у захисних костюмах.
  • Чоловік повертався в Україну автомобілем, у якому була лише його дружина. Наразі вона почувається добре та перебуває у самоізоляції. Також інфікований контактував із прикордонником, який міряв температуру.
  • Відтак, на самоізоляції перебувають ще 35 осіб: прикордонники та медперсонал.

Актуально: Що таке самоізоляція та чи ефективна вона проти поширення коронавірусу


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
сьогодні
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Чернівецька область Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
27 лютого 14:17 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
25 лютого 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук