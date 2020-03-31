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На Буковині від коронавірусу вилікувалась ще 1 людина

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У Чернівцях від коронавірусу вилікувалась 1 людина / Getty images

У Чернівецькій області 30 березня одужала ще одна людина, у якої діагностували коронавірус. Загалом лікарі на Буковині вже вилікували 7 хворих на COVID-19 пацієнтів.

Інформацію щодо коронавірусу у Чернівецькій області оприлюднив голова ОДА Сергій Осачук на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо Від коронавірусу в Україні померли вже 13 людей

За його даними, від коронавірусу одужала особа з села Їжівці Сторожинецького району.

Окрім того, у Чернівцях 30 березня помер літній чоловік з коронавірусом. Він звернувся до лікарів 4 дні тому із пневмонією у важкій формі. До того пенсіонер перебував удома та лікувався самостійно. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

Загалом станом на 30 березня у Чернівецькій області є 90 хворих на коронавірус осіб. Лише за останню добу там виявили 15 нових випадків зараження в таких населених пунктах:

  • Глибока – 4 особи;
  • Луковиця Глибоцького району – 2;
  • Чернівці – 1;
  • Колінківці Хотинського району – 2;
  • Хотин – 1;
  • Малинці Хотинського району – 1;
  • Вашківці Вижницького району – 1;
  • Іспас Вижницького району – 1;
  • Заставна – 1;
  • Товтри Заставнівського району – 1.

Серед інфікованих – двоє дітей віком 1 та 3 роки. Наразі вони почуваються добре та лікуються амбулаторно.

Важливо! Станом на 30 березня в Україні діагностовано 548 випадків коронавірусу. Одужали вже 8 осіб, ще 13 – на жаль, померли. 


Як відрізнити симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталя Боднар
Теги: Діти Діти і неповнолітні Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Чернівців Новини Здоров'я Новини України Здоров'я Медицина
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