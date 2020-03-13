У Чернівцях ввели надзвичайний стан через коронавірус

⁠Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив про введення надзвичайної ситуації в Чернівецькій області через загрозу поширенню коронавірусу.

На території Чернівецької області підтвердили два випадки зараження коронавірусом, відтак влада вирішила запровадити надзвичайну ситуацію на Буковині з 14 березня. Про це у своєму відеозверненні повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

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Ми повинні з вами усвідомити, що ефективний захід – це максимально соціально відповідальна поведінка і недопущення масового скупчення населення на обмеженій території,

– сказав голова ОДА.

Посадовець закликав жителів Чернівецької області "поглянути на ситуацію, яка розгортається в європейських країнах".

Відтак, режим роботи усіх ринків за винятком продуктових секторів буде обмежено.

"Продукти харчування повинні бути доступні. Всі інші – будівельні гіпермаркети, супермаркети, торгівельні центри повинні також зрозуміти, що йдеться про життя і здоров’я людей. Тому кілька тижнів, до третього квітня – прошу вас солідарності, громадянської відповідальності. Ці заходи – заради однієї мети: допомогти зберегти здоров’я і життя буковинців", – пояснив Сергій Осачук.

Що відомо про коронавірус в Україні? В Україні 3 людини захворіли на коронавірус Covid-19. Сьогодні, 13 березня померла перша жертва – жінка з Радомишля, коронавірус у неї підтвердили лише за день до смерті. Два інших випадки зафіксували в Чернівецькій області. Хворим надають відповідне лікування.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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