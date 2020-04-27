У Чилі тим, хто перехворів COVID-19 видаватимуть посвідчення

Уряд Чилі, вирішив видавати посвідчення тим людям, які одужали від коронавірусу. Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла від таких рішень.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Чилі Паули Даза, посвідчення видаватимуть для того, щоб люди могли повернутися на роботу. Про це пише BBC.

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В посвідченні не буде вказано, що громадянин має імунітет до коронавірусу, а тільки те, що він одужав і пройшов період ізоляції.

Єдине, що ми знаємо, що людина, яка перехворіла, має менший ризик захворіти знову,

– повідомила Даза.

Напередодні ВООЗ застерігала уряди країн від видачі подібних "імунних паспортів" тим громадянам, які вже перехворіли на коронавірус. В організації наголошували, що наразі нема доказів,