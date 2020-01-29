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У чоловіка 10 років у мозку жив глист: фото та відео

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Хробак у мозку / mriscannyc.com

Чоловіка постійно турбували головні болі, й лікарі довго не могли знайти причину. Але з часом знайшли в його мозку стрічкового хробака.

Чоловік протягом 10 років страждав від головних болів й неодноразово звертався до лікарів у себе на батьківщині в Мексиці, але впоратися з цим розладом не міг, пише Daily mail.

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Він вживав різного роду анальгетики, які дозволяли на деякий час позбутися від больових відчуттів, але потім болі в голові поновлювалися. І лише в Техасі він потрапив до американських лікарів й причина хронічних болів була встановлена.

Хробака знайшли за допомогою МРТ
Хробака знайшли за допомогою МРТ / Daily mail.

Проведене МРТ показало наявність великої стрічкового хробака, який пробрався в мозок чоловіка. В його організмі цей хробак потрапив після того, як чоловік погано оброблену свинину. 

 
Нейроцистицеркоз – що це?
Зараження глистами, які можуть жити й розмножуватись під шкірою, в м'язах, очах, головному та кістковому мозку.

Саме вона і стала причиною розвитку інфекції під назвою нейроцистицеркоз. Відзначимо, що паразитичні інфекції зустрічаються досить часто, але в дуже рідкісних випадках черви добираються до мозку, і такі ускладнення можуть викликати найважчі наслідки.

Лікарі продемонстрували гельмінта, якого дістали з мозку: дивитись відео

Після того, як паразита дістали з мозку – постійні головні болі й часті напади нудоти у чоловіка зникли. Лікарі вважають, що він повністю одужає.  

Реально готуйте м'ясо, мийте руки, овочі та фрукти, щоб не потрапити в таку ситуацію, як цей чоловіка. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Мозок
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