У чоловіка виявили незвичайну аномалію – волосся росло в гортані

Мешканець Москви звернувся зі звичайними скаргами застуди: дискомфорт в горлі, охриплість та кашель. Проте під час відеоендоскопічного обстеження виявилось, що в горлі та трахеї чоловіка росло волосся.

Після огляду пацієнта, лікарі виявили посттравматичну рубцеву деформацію гортані з ростом волосся з підкладкового простору, повідомляє агентство міських новин Москва.

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Фахівці пояснили цю аномалію тим, що 9 років тому пацієнт отримав поранення шиї, через яке потрібно було виконати оперативне втручання. Під час операції йому відновили гортань, трахеї й поставили трахеостому – спеціальну трубку яку, закрили клаптиком шкіри після реабілітації.

Горло почало турбувати чоловіка через 6 років після реабілітації. Волосся росло у голосовому та вестибулярному відділу гортані та трахеї, через що дратувало горло та викликало кашель.

Для того, аби забрати волосся з гортані пацієнта, лікарі провели коагуляцію волосяних цибулин під місцевою анестезією, фактично, виконавши електроепіляцію. Жодних додаткових маніпуляцій проводити було не потрібно, й чоловіка виписали з лікарні в той самий день.

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