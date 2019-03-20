У чому небезпека самотності

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Самотність несе загрозу для життя людини
Самотність несе загрозу для життя людини / Фото з відкритих джерел

Самотні люди частіше страждають від ожиріння і хвороб серця, ніж ті, у кого є відносини. Окрім того, ізоляція від суспільства може бути причиною передчасної смерті.

Такого висновку дійшла група психологів Університету Брігама Янга. Вони проаналізували результати майже 150 експертиз та досліджень, участь у яких взяли 300 тисяч добровольців. Загалом науковці вивчили дані 3,5 мільйонів північноамериканців, азіатів і австралійців, пише MedikForum.

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Вчені відзначили, що соціальні зв'язки людей знижують ризики ранніх смертей майже наполовину. Самотня людина частіше від сімейних людей страждає на ожиріння та хвороби серця і судин. 

При цьому, навіть спілкування в інтернеті може знизити ризик передчасної смерті, оскільки людина не відчуватиме себе настільки самотньою.

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Через це, науковці наголошують, що необхідно детальніше вивчати питання ізоляції від суспільства і впроваджувати методи боротьби з такими явищами. Зокрема, у школах варто вчити дітей правильних соціальних взаємозв'язків.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Психологія Серцево-судинні захворювання дослідження Ожиріння
Джерело: 24 Канал
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