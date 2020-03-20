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У чотирьох молдаван, які відвідували Почаївську лавру, виявили коронавірус

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У чотирьох молдаван, які відвідували Почаївську лавру, виявили коронавірус / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 20 березня, в Молдові підтвердили нові 17 випадків зараження коронавірусом, чотири з яких зафіксували у людей, котрі напередодні були в Україні.

Про це пише видання "Інтерфакс". Як заявила міністерка охорони здоров'я, праці та соціального захисту Віоріка Думбревяну, 12 випадків зараження відбулися всередині країни, 4 – з України, 1 – з Росії.

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Так, група вірян їздила в Почаївський монастир в Україні. Повернулися. У чотирьох осіб виявлений коронавірус. Ми закрили кордони. Я переконливо прошу всіх залишатися вдома і ні в якому разі не виїжджати з країни,
– заявив президент Молдови Ігор Додон.

Додамо, раніше парламент Молдови прийняв рішення про введення режиму надзвичайного стану на всій території країни на період з 17 березня до 15 травня через пандемію коронавірусу.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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В Росії зафіксували ще 54 випадки зараження коронавірусом
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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Молдова Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Здорове життя
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