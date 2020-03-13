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У дипломатки ООН виявили коронавірус

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Коронавірус в ООН / news.mb.com.ph

Дипломатка Філіппін з ООН захворіла на коронавірус. Таким чином, у штаб-квартирі світового органу в Нью-Йорку зафіксували перший випадок зараження.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив речник України при ООН Олег Ніколенко.

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У дипломатки Філіппін з ООН Кіри Азуцени аналіз на коронавірус показав позитивний результат. 

Як зазначила репортерка Мішель Ніколас, дипломатка в понеділок завітала до штаб-квартири й пробула там близько пів години.

Азуцена виглядала цілком здоровою, натомість симптоми хвороби з'явилися лише наступного дня.

У зв'язку з хворобою дипломатки, представництво Філіппін закрилося, а його персонал перейшов на самоізоляцію. Як зазначено у повідомленні, є підозра, що на коронавірус захворіли близько 12 дипломатів.

Секретар МЗС Теодоро Лочін заявив, що спілкувався з дипломаткою. Він запевнив, що жінка почувається добре і приймає призначені лікарем ліки.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Інфекція Новини США Філіппіни Коронавірус Covid-19 ООН Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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