У дипломатки ООН виявили коронавірус

Дипломатка Філіппін з ООН захворіла на коронавірус. Таким чином, у штаб-квартирі світового органу в Нью-Йорку зафіксували перший випадок зараження.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив речник України при ООН Олег Ніколенко.

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У дипломатки Філіппін з ООН Кіри Азуцени аналіз на коронавірус показав позитивний результат.

Як зазначила репортерка Мішель Ніколас, дипломатка в понеділок завітала до штаб-квартири й пробула там близько пів години.

Азуцена виглядала цілком здоровою, натомість симптоми хвороби з'явилися лише наступного дня.

У зв'язку з хворобою дипломатки, представництво Філіппін закрилося, а його персонал перейшов на самоізоляцію. Як зазначено у повідомленні, є підозра, що на коронавірус захворіли близько 12 дипломатів.

Секретар МЗС Теодоро Лочін заявив, що спілкувався з дипломаткою. Він запевнив, що жінка почувається добре і приймає призначені лікарем ліки.

The infected is doing well; she's young, spritely, smart and taking some doctor prescribed meds. Thank you. I just talked to Kira. https://t.co/lwb8VWtDz8 — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) March 13, 2020



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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