У дівчинки зі США 12 разів на день стирається пам'ять

У Райлі Хорнер з Іллінойсу через травму голови кожні дві години стирається пам'ять. Лікарі не знають, чому так відбувається.

Щоранку Райлі прокидається і думає, що сьогодні 11 червня – день, коли вона отримала травму на шкільних танцях, пише usa one.

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Однак після незліченних відвідувань лікарні симптоми Райлі все ще залишаються медичною загадкою. Перший лікар дівчинки назвав її стан струсом і просто відіслав додому на милицях.

"Вони запевняють, що з медичної точки зору проблем немає. Вони нічого не можуть знайти. Струс не видно на магнітно-резонансній томографії або КТ-скануванні. Немає крововиливу в мозок або пухлини", – розповіла матір Райлі.

Райлі постійно носить з собою блокнот і олівець, бо навіть не може запам'ятати, де її шафка з речами в школі. Щоб продовжувати вчитися їй доводиться залишати для самої себе докладні записки. Вона фотографує їх на телефон і встановлює будильник через кожні 2 години, щоб освіжити те, що вже забула.

"Я знаю, що їм важко так само, як і мені. І люди просто не розуміють. Я навіть не згадаю про це інтерв'ю вже під час вечері", – розповіла Райлі.

Тепер сім'я відчайдушно прагне, щоб Райлі поставили діагноз, поки не стало надто пізно. Мама дівчинки пояснює, що, згідно з дослідженням, 6 місяців використання тільки короткочасної пам'яті можуть призвести до незворотних ушкоджень.

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