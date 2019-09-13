У дівчинки зі США 12 разів на день стирається пам'ять

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Райлі Хорнер кожні дві години втрачає пам'ять
Райлі Хорнер кожні дві години втрачає пам'ять / Скріншот

У Райлі Хорнер з Іллінойсу через травму голови кожні дві години стирається пам'ять. Лікарі не знають, чому так відбувається.

Щоранку Райлі прокидається і думає, що сьогодні 11 червня – день, коли вона отримала травму на шкільних танцях, пише usa one.

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Однак після незліченних відвідувань лікарні симптоми Райлі все ще залишаються медичною загадкою. Перший лікар дівчинки назвав її стан струсом і просто відіслав додому на милицях.

"Вони запевняють, що з медичної точки зору проблем немає. Вони нічого не можуть знайти. Струс не видно на магнітно-резонансній томографії або КТ-скануванні. Немає крововиливу в мозок або пухлини", – розповіла матір Райлі.

Райлі постійно носить з собою блокнот і олівець, бо навіть не може запам'ятати, де її шафка з речами в школі. Щоб продовжувати вчитися їй доводиться залишати для самої себе докладні записки. Вона фотографує їх на телефон і встановлює будильник через кожні 2 години, щоб освіжити те, що вже забула.

"Я знаю, що їм важко так само, як і мені. І люди просто не розуміють. Я навіть не згадаю про це інтерв'ю вже під час вечері", – розповіла Райлі.

Тепер сім'я відчайдушно прагне, щоб Райлі поставили діагноз, поки не стало надто пізно. Мама дівчинки пояснює, що, згідно з дослідженням, 6 місяців використання тільки короткочасної пам'яті можуть призвести до незворотних ушкоджень. 

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Теги: Новини Здоров'я Новини США Здоров'я Здорове життя Мозок
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