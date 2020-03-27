У Дніпрі лікарям сказали одягати спецодяг лише під час перевірок

Влада звітує, що забезпечує лікарів усім необхідним на час епідемії COVID-19. Однак, насправді, медики часом не мають навіть елементарного: масок та рукавичок.

Нині волонтери збирають гроші, аби придбати для лікарів захисні костюми, маски та рукавички. Та запевняють, що в регіонах – ситуація ще гірша.

До слова Рідні медсестри з Тернопільщини, в якої коронавірус, розповіли про проблеми її лікування

"До нас звернулася Київська обласна лікарня. У них немає навіть одноразових масок", – сказала менеджер проєкту "Другий фронт" Каріна Струк.

Є фото робочої записки для лікарів з Дніпропетровщини, яким видали два набори одноразового захисту і дали розпорядження казати при перевірці поліції, що у нас все є, можемо пред'явити, але не використовувати і не розпаковувати,

– зазначила Струк.



Записки лікарям, яким видали спецодяг / Фото від проєкту "Другий фронт"



Речі для самозахисту треба показувати лише під час перевірок / Фото від проєкту "Другий фронт"



Лікарям забороняють одягати спецодяг для викликів / Фото від проєкту "Другий фронт"

Партію таких необхідних Україні масок, халатів і респіраторів ми могли отримати ще кілька тижнів тому, розповіла нардеп Олександра Устінова. Ще уряд Гончарука затвердив постанову, за якою їх мали закупити. Але договір на поставку не підписували у МОЗ.

Коли у нас прийшов новий уряд і новий міністр, він зрозумів, що ця закупівля йтиме через міжнародну організацію. Через міжнародну організацію грошей не заробиш, тож він не підписував договір, який би запустив цей процес. Заступниця Ємця – пані Микичак підписала договір, який має розморозити цю закупівлю,

– народна депутатка України Олександра Устінова.

Тим часом профільний міністр констатує – вітчизняна система охорони здоров'я не готова ефективно протистояти вірусу.