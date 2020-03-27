У Дніпрі лікарям сказали одягати спецодяг лише під час перевірок
Влада звітує, що забезпечує лікарів усім необхідним на час епідемії COVID-19. Однак, насправді, медики часом не мають навіть елементарного: масок та рукавичок.
Нині волонтери збирають гроші, аби придбати для лікарів захисні костюми, маски та рукавички. Та запевняють, що в регіонах – ситуація ще гірша.
До слова Рідні медсестри з Тернопільщини, в якої коронавірус, розповіли про проблеми її лікування
"До нас звернулася Київська обласна лікарня. У них немає навіть одноразових масок", – сказала менеджер проєкту "Другий фронт" Каріна Струк.
Є фото робочої записки для лікарів з Дніпропетровщини, яким видали два набори одноразового захисту і дали розпорядження казати при перевірці поліції, що у нас все є, можемо пред'явити, але не використовувати і не розпаковувати,
– зазначила Струк.
Записки лікарям, яким видали спецодяг / Фото від проєкту "Другий фронт"
Речі для самозахисту треба показувати лише під час перевірок / Фото від проєкту "Другий фронт"
Лікарям забороняють одягати спецодяг для викликів / Фото від проєкту "Другий фронт"
Партію таких необхідних Україні масок, халатів і респіраторів ми могли отримати ще кілька тижнів тому, розповіла нардеп Олександра Устінова. Ще уряд Гончарука затвердив постанову, за якою їх мали закупити. Але договір на поставку не підписували у МОЗ.
Коли у нас прийшов новий уряд і новий міністр, він зрозумів, що ця закупівля йтиме через міжнародну організацію. Через міжнародну організацію грошей не заробиш, тож він не підписував договір, який би запустив цей процес. Заступниця Ємця – пані Микичак підписала договір, який має розморозити цю закупівлю,
– народна депутатка України Олександра Устінова.
Тим часом профільний міністр констатує – вітчизняна система охорони здоров'я не готова ефективно протистояти вірусу.
"Третій стовп боротьби – госпітальний, або лікування. На жаль, мусимо констатувати: медична система України до нього не готова", – сказав міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець.
До медичного волонтерського руху долучаються і прості українці. За останні тижні все популярнішою стає ініціатива "Підвези медика". У соцмережах та мобільних додатках водії вказують час та маршрут своїх поїздок і підвозять медичних працівників.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Картинка 24 каналу
Читайте також
-
На Тернопільщині суттєво зросла кількість хворих на коронавіруссьогодні , 12:23
-
Пєсков підтвердив випадок зараження коронавірусом в адміністрації Путінасьогодні , 13:04
-
В Україні переглянуть карантинні обмеження щодо людей, які працюютьсьогодні , 11:39
-
В Італії померла четверта українка від коронавірусусьогодні , 11:11
-
Чому не варто носити маску на вулиці: пояснення вірусологасьогодні , 15:42
-
Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнахсьогодні , 15:48