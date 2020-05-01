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У Дніпрі медики самоізолювались у лікарні

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Лікарі у Дніпрі самоізолювалися в медзакладі
Лікарі у Дніпрі самоізолювалися в медзакладі / 24 канал

У пацієнта лікарні імені Мечникова в Дніпрі відтвердили COVID-19. Колектив медзакладу вирішив там самоізолюватися.

Важливо Хотілося б кращого ставлення, – лікар-інфекціоніст розповіла про мінімальні надбавки медикам

Натомість, лікарі будуть і далі надавати допомогу тим хворим, які лікуються в них на стаціонарі в цей момент.

Це є вибір колективу лікарні, погоджений з адміністрацією, тому жодних примусів не могло бути. Заклад відомий тим, що надає величезний обсяг допомоги нашим воїнам, які перебувають на передовій. Тому колектив сам виявив таку ініціативу,
– зазначила Микичак.

За її словами, питання оплати медикам вирішуватиме адміністрація лікарні.

Що відомо про хворих на коронавірус медиків? В Україні на коронавірус захворіли понад 2 тисячі медиків. Більшість із них інфікувалися від хворих пацієнтів. Така кількість хворих на COVID-19 медпрацівників становить майже 20% від усіх підтверджених випадків. Тобто, кожен 5-й інфікований в Україні – працівник медзакладу.

Чим відрізняється карантин від самоізоляції інфографіка 24 канал
Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини України Здоров'я Коронавірус COVID-19 Лікування Медицина Коронавірус в Україні Новини Дніпра
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