У Дніпрі підтвердили ще три випадки COVID-19, проте одній людині вдалося одужати

Пандемія коронавірусу в Україні набирає обертів. За добу 27 березня підтвердилися ще близько 10 позитивних аналізів. Так, лише три з них у Дніпропетровській області.

З нових заражених коронавірусом двоє людей – мешканці Дніпра, одна людина – з Нікополя. Про це повіломляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

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За добу в області провели 15 тестувань, 1 людина, яка нещодавно повернулася з Прибалтики, ще очікує на результат тесту.

Проте є і позитивні новини: в ОДА повідомляють, що один пацієнт вже одужав. Він був із числа перших двох хворих. Такими є результати його повторних аналізів.

Варто зазначити. Станом на 17 годину МОЗ підтвердив лише три випадки інфікування у Дніпропетровській області.

Коронавірус у Дніпрі: коротко