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У Дніпрі підтвердили ще три випадки COVID-19, проте одній людині вдалося одужати

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У Дніпрі підтвердили ще три випадки COVID-19 / Фото Уніан

Пандемія коронавірусу в Україні набирає обертів. За добу 27 березня підтвердилися ще близько 10 позитивних аналізів. Так, лише три з них у Дніпропетровській області.

З нових заражених коронавірусом двоє людей – мешканці Дніпра, одна людина – з Нікополя. Про це повіломляє пресслужба Дніпропетровської ОДА. 

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За добу в області провели 15 тестувань, 1 людина, яка нещодавно повернулася з Прибалтики, ще очікує на результат тесту.

Проте є і позитивні новини: в ОДА повідомляють, що один пацієнт вже одужав. Він був із числа перших двох хворих. Такими є результати його повторних аналізів.

Варто зазначити. Станом на 17 годину МОЗ підтвердив лише три випадки інфікування у Дніпропетровській області. 

Коронавірус у Дніпрі: коротко

  • Випадки хвороби підтвердили 19 березня у подружньої пари. Хворі повернулися з Франції та відчули себе зле. Вони перебували в інфекційних боксах, підвищеної температури в них немає. 
  • Наступного дня в області ввели режим надзвичайної ситуації.
  • У місті з 26 березня громадський транспорт перевозить лише працівників підприємств, "що забезпечують критично важливі сфери життя міста".
  • 25 березня коронавірус підтвердили у жительки Кривого Рогу. 61-річна жінка контактувала з донькою у Києві, яка приїхала з-за кордону.
Автор: Вероніка Климська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Здоров'я Лікування Новини Дніпра
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