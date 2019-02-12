У Дніпрі шкільні кабінети покрилися грибком та пліснявою: наскільки це небезпечно для дітей

Близько 400 школярів у навчальному закладі Дніпра цілий день сидять у сирих приміщеннях із неприємним запахом. Батьки почали бити на сполох, адже бояться за здоров'я дітей. У школі лише розводять руками – самотужки вирішити цю проблему не зможуть.

Грибок, пліснява і характерний запах – ось, що відчуваєш, як тільки заходиш у спортивну залу 64-ї школи у Дніпрі.

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Окрім уроків фізкультури, у спортзалі відбуваються всі урочистості, адже в школі немає актової зали. Та батьки скаржаться, пліснявою та грибком вкриті стіни у всій школі.

Мати першокласника Тетяна Порохненко розповіла, що на школу не виділили грошей з міського бюджету на перше півріччя, тому вони особисто зверталися до голови Дніпра Бориса Філатова, але відповіді досі немає.

Діти скаржаться. Тому я особисто не хочу сина пускати о школи, бо пліснява – ви самі розумієте, це просто караул. Ми дуже любимо цю школу і хочемо, щоб нам допомогли вирішити цю проблему,

– сказала мати семикласника Яна Распутіна.

Керівництво школи виправдовується – роблять усе, що можуть. Нещодавно відремонтували дах, а пліснява, каже директор, могла з'явитись через погано вмонтовані пластикові вікна. Їх встановили минулого року. Директорка Наталія Веремієнко переконує, постійно пише листи до міської влади.

"Звичайно, ми зверталися і в районну раду, і в департамент. Ну ви ж розумієте, не вистачає фінансування, а школа у місті не одна. Тим паче, що за останні роки нам зробили підлогу та стелю у навальному корпусі", – відповіла директорка школи. Проте чиновники розглядати справу не поспішають. Кажуть, ситуація не критична.



Пліснява у спортзалі 64 школи Дніпра / скріншот з відео

Після численних звернень та скарг школу міська влада таки пообіцяла відремонтувати. Втім, чиновники не дали відповіді на головне запитання – коли. Тим часом, батьки пообіцяли, якщо їх не почують, то вони будуть звертатись спершу до керівництва області, а потім вже і до Міністерства освіти і науки України.

Наскільки це небезпечно для здоров'я дітей?

Лікарі тим часом б’ють на сполох, адже перебувати у такому приміщенні навіть дорослому вкрай шкідливо, не те що дітям. Грибок та пліснява виділяють в повітря десятки та сотні спор. Саме вони є причиною розвитку цілого ряду захворювань – зокрема, ураження слизової оболонки, хронічний нежить та навіть астма. Але це неповний перелік хвороб, які можна підхопити в запліснявілому приміщенні.

За словами лікаря-пульмонолога Аліни Гройсман, через грибок у шкільних приміщеннях діти можуть часто хворіти, втомлюватися, у них може з'являтися сонливість.