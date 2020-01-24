У Дніпрі від грипу померла дитина

З початку епідсезону у Дніпрі від грипу померла перша людина – хлопчик віком 2,5 роки.

Дитина захворіла на вірус грипу А 20 січня, повідомляє 9 канал.

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Хлопчику встановили діагноз важкої блискавичної форми грипу, й, на жаль, медичним працівникам не вдалось врятувати дитину.

Нагадаємо, що з початку епідеміологічного сезону в Україні від грипу померло 11 осіб. Ніхто з загиблих не мав щеплення від вірусу.

Нині епідемії ще немає, втім кількість хворих постійно зростає. Разом з тим, щеплення від грипу зробили лише близько 1% українців.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я України, з 30 вересня по 22 січня госпіталізували 67 113 осіб (із них 78,7% – діти віком до 17 років). З початку епідсезону на грип перехворіло близько 6,2% населення.

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