24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

У Дніпрі від грипу померла дитина

92 Читать новость на русском
Смерть від грипу у Дніпрі / Unsplash

З початку епідсезону у Дніпрі від грипу померла перша людина – хлопчик віком 2,5 роки.

Дитина захворіла на вірус грипу А 20 січня, повідомляє 9 канал.

До теми: Скільки людей померло від грипу в Україні цього сезону

Хлопчику встановили діагноз важкої блискавичної форми грипу, й, на жаль, медичним працівникам не вдалось врятувати дитину.

Нагадаємо, що з початку епідеміологічного сезону в Україні від грипу померло 11 осіб. Ніхто з загиблих не мав щеплення від вірусу.

Нині епідемії ще немає, втім кількість хворих постійно зростає. Разом з тим, щеплення від грипу зробили лише близько 1% українців.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я України, з 30 вересня по 22 січня госпіталізували 67 113 осіб (із них 78,7% – діти віком до 17 років). З початку епідсезону на грип перехворіло близько 6,2% населення.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

День Ангела Тетяни: дата святкування
сьогодні
9550
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Діти Грип в Україні Жертви
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 2650
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 2107
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 1836
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
19704
15 січня 19:30 Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи
Олександр Бевза 1388
Новини
Більше новин
Залиште відгук