У Дніпрі захворіли понад 500 учнів однієї школи: 13 дітей у лікарні

В одній із шкіл Дніпра масово захворіли діти – 14 березня понад 500 учнів не з'явилися на навчання. Майже сотня школярів поскаржилися на погане самопочуття, ще 13 були госпіталізовані у лікарню.

Усі діти навчалися у середній загальноосвітній школі № 112 в Шевченківському районі міста. За інформацією поліції Дніпропетровщини, на уроки не прийшли 512 учнів з 904.

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За неофіційною інформацією, 94 учні поскаржилися на погане самопочуття. 12 школярів госпіталізували до лікарні. Їм надається медична допомога,

– повідомили в поліції.

У школі працює відділ ювенальної превенції та санепідемстанція, які з’ясовують причини погіршення самопочуття школярів.

Тринадцять дітей наразі госпіталізовані в інфекційне відділення з діагнозом "гостра кишкова інфекція", повідомляє Держпродспоживслужба в Дніпропетровській області.

Аби з'ясувати обставини захворюваності дітей, у школі відібрали 40 змивів з об’єктів навколишнього середовища, 8 готових страв та 6 проб питної води для проведення лабораторних досліджень.

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