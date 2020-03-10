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У "ДНР" госпіталізовано жінку з підозрою на коронавірус

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У "ДНР" госпіталізовано жінку з підозрою на коронавірус / Getty Images

У понеділок, 9 березня, на непідконтрольній території Донецької області медики госпіталізували першу пацієнтку з підозрою на новий вид коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба так званого "МОЗ ДНР".

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9 березня госпіталізована жінка, яка прибула з Китаю. За всіма особами, які контактували з цією пацієнткою, встановлено медичне спостереження.

Додамо, що 6 березня за проходженні первинного контролю в міжнародному терміналі аеропорту Шереметьєво у неї були відсутні ознаки захворювання. 9 березня у жінки при проходженні санітарно-карантинного контролю в пункті пропуску Новошахтинськ була зафіксована температура 37,2.

Після цього жінку з підозрою на коронавірус госпіталізували. Вона знаходиться під медичним наглядом в інфекційному відділенні.

"Поки не можна сказати, що у жінки коронавірус. Просто медики страхуються, щоб не допустити в республіку вірус, тому пацієнтка деякий час буде перебувати на карантині", –  йдеться в повідомленні.

Головне про коронавірус в Україні

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. У Чернівцях хворим виявився чоловік, який напередодні повернувся з подорожі Італією. Його стан, як кажуть лікарі, задовільний, перебіг хвороби – легкий.

Хворі на коронавірус є у понад 100 країнах світу. У ЄС випадки зараження є вже в усіх країнах. Найбільш сильно страждає Італія – там 463 людини померло від коронавірусу, а кількість заражених вже більша за 9 тисяч.

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Теги: Новини Донецька Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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