У Донецькій області ввели режим надзвичайної ситуації через коронавірус

У Донецькій області ввели режим надзвичайної ситуації. Таке рішення обласна військово-цивільна адміністрація схвалила для запобігання поширенню коронавірусу.

Про запровадження такого режиму розповів у своєму фейсбуці очільник області Павло Кириленко.

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Через це керівництво області рекомендує місцевій владі вдатися до кількох кроків, що допоможуть боротися з поширенням інфекції:

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

забезпечення транспортного перевезення працівників стратегічно важливих підприємств;

з 23 березня тимчасова заборона роботи ринків і схожих об'єктів торгівлі.

Введений нами режим надзвичайної ситуації потрібен для того, щоб мати правові підстави швидко й ефективно реагувати на можливий розвиток ситуації із захворюваністю на коронавірус,

– пояснив Кириленко.

Резюмуючи, він закликав мешканців Донеччини не панікувати. Мовляв, ситуація в області вцілому стабільна і контрольована, але варто бути готовим до будь-яких варіантів її розвитку.

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