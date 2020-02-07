У двох американців, яких евакуювали з Китаю, запідозрили коронавірус
Серед громадян США, яких евакуювали з КНР, у двох людей зафіксували симптоми коронавірусу. Усіх пасажирів, які перебували на борту евакуйованого літака, помістять на карантин.
Один з літаків, на борту якого присутні ймовірно заражені пасажири, раніше знаходився на базі ВПС "Тревіс" в штаті Каліфорнія, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Fox news.
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Пасажири цього рейсу будуть знаходитися в карантині 14 днів. У цей час їм не можна буде контактувати з ким-небудь за межами бази. Другий літак з імовірно зараженим американцем зараз знаходиться в Канаді. Пізніше він відправиться в Сан-Дієго (штат Каліфорнія).
Всього на борту обох літаків знаходяться приблизно 300 американців.
У середу в США був ідентифікований 12 випадок захворювання коронавірусів — в штаті Вісконсін.
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Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:
Вірус викликає пневмонію. Хворі мають кашель, лихоманку та утруднення дихання. При лікуванні не ефективні ні антибіотики, ні противірусні препарати. У лікарні хворим можуть підтримувати життєдіяльність легенів та інших органів, але одужання залежить від їх імунної системи.
Національна комісія з охорони здоров’я Китаю підтвердила, що вірус зазвичай передається від одної людини до іншої.
Останні дані про коронавірус:
- Станом на 7 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 639 людей. Загальна кількість інфікованих – 31 500 особа по всьому світу.
- Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
- До Китаю тимчасово припинили групові тури.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
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