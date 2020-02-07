У двох американців, яких евакуювали з Китаю, запідозрили коронавірус

Серед громадян США, яких евакуювали з КНР, у двох людей зафіксували симптоми коронавірусу. Усіх пасажирів, які перебували на борту евакуйованого літака, помістять на карантин.

Один з літаків, на борту якого присутні ймовірно заражені пасажири, раніше знаходився на базі ВПС "Тревіс" в штаті Каліфорнія, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Fox news.

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Пасажири цього рейсу будуть знаходитися в карантині 14 днів. У цей час їм не можна буде контактувати з ким-небудь за межами бази. Другий літак з імовірно зараженим американцем зараз знаходиться в Канаді. Пізніше він відправиться в Сан-Дієго (штат Каліфорнія).

Всього на борту обох літаків знаходяться приблизно 300 американців.

У середу в США був ідентифікований 12 випадок захворювання коронавірусів — в штаті Вісконсін.

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Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

Коронавірус 2019-nCoV – що це? Це новий член сім’ї коронавірусів, який ще не вивчений людством. Він походить від тварин, тому більшість інфікованих працювали на ринку, або купували там м’ясо чи морепродукти.



Вірус викликає пневмонію. Хворі мають кашель, лихоманку та утруднення дихання. При лікуванні не ефективні ні антибіотики, ні противірусні препарати. У лікарні хворим можуть підтримувати життєдіяльність легенів та інших органів, але одужання залежить від їх імунної системи.



Національна комісія з охорони здоров’я Китаю підтвердила, що вірус зазвичай передається від одної людини до іншої.

Останні дані про коронавірус:

Станом на 7 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 639 людей . Загальна кількість інфікованих – 31 500 особа по всьому світу.

. Загальна кількість інфікованих – особа по всьому світу. Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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