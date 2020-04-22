У двох китайських лікарів, які хворі на коронавірус, потемніла шкіра, – фото

У двох китайських лікарів, у яких коронавірус, потемніла шкіра. Фахівці кажуть, це може бути через проблеми з гормонами.

Про це пише Metro з посиланням на сюжет Chinese Central Television.

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Лікарі Ю Фан і Ху Вейфенг підхопили інфекцію у січні 2020 року, коли лікували пацієнтів.

Організм медиків відреагував на поширення вірусу нетипово: через пошкодження печінки почався гормональний дисбаланс, що й призвело до зміни кольору шкіри.

Стан лікарів був критичний, тому їх лікували методом ЕКМО (процедура продовженого штучного кровообігу і насичення крові киснем).

Wuhan doctors critically ill with coronavirus find that their skin has turned dark after virus damaged their liver https://t.co/Ad4H9ydhwH — Daily Mail Online (@MailOnline) April 20, 2020

Фахівці припустили, що подібну реакцію могли спричинити і ліки, які медикам давали на самому початку терапії: потемніння шкіри є одним з їхніх побічних ефектів.

Фахівці сподіваються, що колір шкіри у обох лікарів нормалізується на тлі поліпшення функції печінки.



Перебіг коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу

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