24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У двох китайських лікарів, які хворі на коронавірус, потемніла шкіра, – фото

-
В Китаї у лікарів через коронавірус потемніла шкіра / Скриншот

У двох китайських лікарів, у яких коронавірус, потемніла шкіра. Фахівці кажуть, це може бути через проблеми з гормонами.

Про це пише Metro з посиланням на сюжет Chinese Central Television.

Читайте також: В Німеччині почали випробувати вакцину проти коронавірусу на людях

Лікарі Ю Фан і Ху Вейфенг підхопили інфекцію у січні 2020 року, коли лікували пацієнтів.

Організм медиків відреагував на поширення вірусу нетипово: через пошкодження печінки почався гормональний дисбаланс, що й призвело до зміни кольору шкіри.

Стан лікарів був критичний, тому їх лікували методом ЕКМО (процедура продовженого штучного кровообігу і насичення крові киснем).

Фахівці припустили, що подібну реакцію могли спричинити і ліки, які медикам давали на самому початку терапії: потемніння шкіри є одним з їхніх побічних ефектів.

Фахівці сподіваються, що колір шкіри у обох лікарів нормалізується на тлі поліпшення функції печінки.


Перебіг коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Китай Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
21 квітня 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
18 квітня 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
17 квітня 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин