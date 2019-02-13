У двох киян виявили смертельну тропічну хворобу
Двоє киян після відвідування Таїланду захворіли на лихоманки Чікунгунья.
Хворобу виявили вже після виписки з лікарні, до початку розвитку хвороби кияни відпочивали у Таїланді, де й інфікувалися через укуси комарів.
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Хворі лікувалися в Олександрівській клінічній лікарні у грудні. Та виписані після лікування з діагнозами "гостра вірусна інфекція неуточнена" та "гостра вірусна інфекція, малярія".
Лихоманки Чікунгунья – що це?
Гостра інфекційна хвороба вірусної природи, яка характеризується гарячкою, своєрідним інтоксикаційним і геморагічним (кровоточивість) синдромами.
Після лабораторних досліджень діагноз змінили на "хвороба, викликана вірусом Чікунгунья".
Хвороба - симптоми
раптова лихоманка;
часто супроводжувана болем в суглобах;
головний біль;
нудота;
втома;
висип.
часто супроводжувана болем в суглобах;
головний біль;
нудота;
втома;
висип.
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Джерело: Здоров'я 24
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