У двох киян виявили смертельну тропічну хворобу

Двоє киян після відвідування Таїланду захворіли на лихоманки Чікунгунья.

Хворобу виявили вже після виписки з лікарні, до початку розвитку хвороби кияни відпочивали у Таїланді, де й інфікувалися через укуси комарів.

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Хворі лікувалися в Олександрівській клінічній лікарні у грудні. Та виписані після лікування з діагнозами "гостра вірусна інфекція неуточнена" та "гостра вірусна інфекція, малярія".

Лихоманки Чікунгунья – що це? Гостра інфекційна хвороба вірусної природи, яка характеризується гарячкою, своєрідним інтоксикаційним і геморагічним (кровоточивість) синдромами.

Після лабораторних досліджень діагноз змінили на "хвороба, викликана вірусом Чікунгунья".

Хвороба - симптоми раптова лихоманка;

часто супроводжувана болем в суглобах;

головний біль;

нудота;

втома;

висип.

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