У двох киян виявили смертельну тропічну хворобу

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Лихоманки Чікунгунья
Лихоманки Чікунгунья / who.int

Двоє киян після відвідування Таїланду захворіли на лихоманки Чікунгунья.

Хворобу виявили вже після виписки з лікарні, до початку розвитку хвороби кияни відпочивали у Таїланді, де й інфікувалися через укуси комарів.

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Хворі лікувалися в Олександрівській клінічній лікарні у грудні. Та виписані після лікування з діагнозами "гостра вірусна інфекція неуточнена" та "гостра вірусна інфекція, малярія". 

 
Лихоманки Чікунгунья – що це?
Гостра інфекційна хвороба вірусної природи, яка характеризується гарячкою, своєрідним інтоксикаційним і геморагічним (кровоточивість) синдромами.

Після лабораторних досліджень діагноз змінили на "хвороба, викликана вірусом Чікунгунья".

 
Хвороба - симптоми
раптова лихоманка; 
часто супроводжувана болем в суглобах; 
головний біль; 
нудота; 
втома;
висип. 

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Теги: Здоров'я Новини Києва Лікування Медицина Інфекція
Джерело: Здоров'я 24
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