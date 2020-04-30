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У двох лікарнях в Ухані, де лікували хворих на COVID-19, в повітрі виявили частинки вірусу

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В повітрі уханських лікарень знайшли частинки коронавірусу
В повітрі уханських лікарень знайшли частинки коронавірусу / news.sky.com

Китайські вчені повідомили, що виявили крихітні крапельки з генетичним маркером коронавірусу у двох лікарнях в Ухані.

Ці частинки можуть потрапити у дихальні шляхи людей, що перебувають в приміщенні, але поки що невідомо, чи можуть вони стати причиною зараження, повідомляє Nature.

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У лютому та березні вчені зібрали зразки повітря в лікарні уханського університету та в імпровізованому тимчасовому медзакладі, який використовувався для лікування пацієнтів із легкими симптомами. Також вони взяли пробу повітря в громадських приміщеннях Уханю, враховуючи житловий будинок, супермаркет та два універмаги.

У повітрі ізоляторів або в палатах, які добре провітрювались, фахівці виявили мало вірусних частинок. Але їх підвищену концентрацію знайшли у повітрі невеликих закритих туалетних приміщення та місцях, де співробітники знімали захисний одяг. Втім, вчені зазначають, що показники значно зменшилися після того, як лікарні впровадили більш жорсткі процедури дезінфекції.

Попри те, що РНК коронавірусу виявили в аерозольних частинках у приміщенні лікарень, вчені поки що не знають, чи це нешкідливі фрагменти вірусу, чи інфекційні.

Втім, ці дані свідчать про важливість дезінфекції лікарень та приміщень, у яких перебувають хворі на COVID-19 люди. Також це вкотре підтверджую той факт, що аерозольні частинки вірусу з легкістю поширюються повітрям.

Схожі дані оприлюднили й дослідники з Небраски, які також виявили РНК коронавірусу у повітрі та на поверхнях житлових приміщень. Це дослідження ще не пройшло рецензування, але дослідники стверджують, що вони виявили РНК вірусу під ліжками хворих та на підвіконнях кімнат. 

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Лікарня Інфекція дослідження Китай Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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