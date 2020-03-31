У Франківську у пологовому померла породілля, в якої підозрювали коронавірус
В Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля з підозрою на коронавірус. У померлої взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, результати будуть готові найближчим часом.
Про це повідомило місцеве видання Galka.if.ua.
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Генеральний директор пологового будинку Юрій Павлушинський підтвердив факт смерті жінки, але зазначив, що діагноз COVID-19 ще не встановлений, а зразки аналізів жінки перевіряють.
У неї взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, проте результати очікують не швидше 17:00 31 березня або 1 квітня. Жінка народила дитину, яку ми перевели до реанімаційного відділення. Почувається малятко добре, загрози для життя немає,
– розповів Павлушинський.
Раніше в Ірпені наявність коронавірусної інфекції підтвердили у вагітної жінки. Попередній ПЛР-аналіз показав позитивний результат. Вранці наступного дня вона у пологовому народила хлопчика. Згодом повідомили, що стан і жінки, і її немовляти задовільний. Втім, дитину від породіллі забрали та на час лікування віддали родичам.
Важливо! В Україні немає розроблених алгоритмів дій лікарів та епідеміологів на випадок виявлення коронавірусу у вагітних, породіль та немовлят.
Коронавірус і пологи
Проблемою є прийом пологовими будинками хворих на COVID-19 жінок, адже їм потрібна ізоляція в окремі кімнати та недопущення інфікування інших породіль.
Зокрема, Уляна Супрун радила, що повинні бути заклади чи відділення, де народжуватимуть інфіковані жінки. Це простіше, ніж в кожному закладі забезпечити розділення здорових та інфікованих, і запобігти поширенню вірусу між ними з персоналом.
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