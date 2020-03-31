У Франківську у пологовому померла породілля, в якої підозрювали коронавірус

В Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля з підозрою на коронавірус. У померлої взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, результати будуть готові найближчим часом.

Про це повідомило місцеве видання Galka.if.ua.

Читайте також: Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549

Генеральний директор пологового будинку Юрій Павлушинський підтвердив факт смерті жінки, але зазначив, що діагноз COVID-19 ще не встановлений, а зразки аналізів жінки перевіряють.

У неї взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, проте результати очікують не швидше 17:00 31 березня або 1 квітня. Жінка народила дитину, яку ми перевели до реанімаційного відділення. Почувається малятко добре, загрози для життя немає,

– розповів Павлушинський.

Раніше в Ірпені наявність коронавірусної інфекції підтвердили у вагітної жінки. Попередній ПЛР-аналіз показав позитивний результат. Вранці наступного дня вона у пологовому народила хлопчика. Згодом повідомили, що стан і жінки, і її немовляти задовільний. Втім, дитину від породіллі забрали та на час лікування віддали родичам.

Важливо! В Україні немає розроблених алгоритмів дій лікарів та епідеміологів на випадок виявлення коронавірусу у вагітних, породіль та немовлят.

Коронавірус і пологи

Проблемою є прийом пологовими будинками хворих на COVID-19 жінок, адже їм потрібна ізоляція в окремі кімнати та недопущення інфікування інших породіль.

Зокрема, Уляна Супрун радила, що повинні бути заклади чи відділення, де народжуватимуть інфіковані жінки. Це простіше, ніж в кожному закладі забезпечити розділення здорових та інфікованих, і запобігти поширенню вірусу між ними з персоналом.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.