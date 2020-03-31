24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У Франківську у пологовому померла породілля, в якої підозрювали коронавірус

- Читать новость на русском

В Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля з підозрою на коронавірус. У померлої взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, результати будуть готові найближчим часом.

Про це повідомило місцеве видання Galka.if.ua.

Читайте також: Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549

Генеральний директор пологового будинку Юрій Павлушинський підтвердив факт смерті жінки, але зазначив, що діагноз COVID-19 ще не встановлений, а зразки аналізів жінки перевіряють.

У неї взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, проте результати очікують не швидше 17:00 31 березня або 1 квітня. Жінка народила дитину, яку ми перевели до реанімаційного відділення. Почувається малятко добре, загрози для життя немає,
– розповів Павлушинський.

Раніше в Ірпені наявність коронавірусної інфекції підтвердили у вагітної жінки. Попередній ПЛР-аналіз показав позитивний результат. Вранці наступного дня вона у пологовому народила хлопчика. Згодом повідомили, що стан і жінки, і її немовляти задовільний. Втім, дитину від породіллі забрали та на час лікування віддали родичам.

Важливо! В Україні немає розроблених алгоритмів дій лікарів та епідеміологів на випадок виявлення коронавірусу у вагітних, породіль та немовлят. 

Коронавірус і пологи

Проблемою є прийом пологовими будинками хворих на COVID-19 жінок, адже їм потрібна ізоляція в окремі кімнати та недопущення інфікування інших породіль.

Зокрема, Уляна Супрун радила, що повинні бути заклади чи відділення, де народжуватимуть інфіковані жінки. Це простіше, ніж в кожному закладі забезпечити розділення здорових та інфікованих, і запобігти поширенню вірусу між ними з персоналом.

 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Вагітність і пологи Новини Івано-Франківська Новини Здоров'я
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 11:04 На коронавірус перевірили пацієнтів із пневмонією в Івано-Франківську: 57 позитивних результатів
Лікування 7581
сьогодні , 08:56 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
Лікування 20486
сьогодні , 15:08 Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
Здорове життя 26536
сьогодні , 10:12 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549
Лікування 150954
сьогодні , 11:25 На Вінниччині підтвердили 36 випадків коронавірусу
Лікування 14644
сьогодні , 07:20 Чи справді COVID-19 створили люди: міф та правда про лабораторну теорію
Медицина 7382
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 30 березня: Степанов очолив МОЗ, у США 16 000 нових випадків за добу
Новини України 14591
сьогодні , 12:54 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Традиції 86026
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
29 березня 21:30 Як витримати карантин на самоті: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
28 березня 07:30 До літа зараження COVID-19 спаде, але відновиться восени, – відверте інтерв'ю з вірусологинею
Альона Чернецька
27 березня 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
27 березня 00:14 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза

Новини
Більше новин
Залиште відгук