У Франції 98-річний лікар продовжує працювати через брак лікарів

98-річний лікар Крістіан Шенай є найстаршим лікарем Франції. Чоловік досі працює через те, що все ще хоче допомогти людям у "забутому передмісті Парижа".

Після 70 років служби Крістан Шенай досі прагне допомагати людям, хоч визнає, що працює не так, як раніше, повідомляє Aljazeera.

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Попри те, що Франція має одну з найкращих систем охорони здоров'я, відсутність лікарів загальної практики досягла кризової точки.

Найгостріше проблема стоїть в сільській місцевості, де люди змагаються за доступ до лікаря, а також у деяких паризьких передмістях з низьким рівнем доходу.

Крістіан Шенай надає свої послуги у муніципалітеті Шевії-Ларю, де окрім нього ще всього двоє лікарів на населення 19000 осіб.

Перед епідемією черга до лікаря була такою великою, що люди стояли на тротуарі поза будівлею. Дехто з віддалених районів виїжджав о 4 ранку, аби зайняти місце в черзі.

Мені майже 99 років, я повинен зменшити свою діяльність з багатьох причин,

– сказав доктор Шенай.

Однак в один період лікарю довелося припинити особисті зустрічі з пацієнтами через підозру на коронавірус. За його словами, йому довелося перейти на дистанційні зустрічі, адже він не мав жодних засобів захисту та став би осередком зараження.

У нас немає можливості ізолювати людей, ми не маємо засобів щоб визначити, хто хворий, а хто ні. Я контактував із досить багатьма хворими людьми, які, ймовірно, могли мати коронавірус. Було б дивно, якби його у мене не було, тим більше, що у мене були симптоми деякий час,

– розповів він.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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