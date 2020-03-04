У Франції через коронавірус з лікарень масово крадуть маски

З лікарень у Парижі у Франції викрали понад 8 тисяч медичних масок через поширення в країні нового коронавірусу.

Злочини були скоєні в декількох установах Assistance Publique-Hôpitaux de Paris і в марсельській лікарні репродуктивної медицини, передає lci.

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У Парижі викрали не менше 8 300 масок та 1200 пляшок антисептичного розчину. У Марселі вкрали дві тисячі масок.

За даними видання, маски були вкрадені з частин лікарень, які доступні тільки для персоналу та пацієнтам, що нещодавно перенесли операцію.

У лікарнях почали внутрішні розслідування, щоб встановити винних. У клініках запевнили, що масок для продовження роботи в штатному режимі достатньо.

Новина про крадіжку з'явилася, коли президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що влада у відповідь на спалах коронавірусу вилучать всі запаси масок для обличчя. Вони зарезервовані для пацієнтів з коронавірусом і медичних працівників.

Нині у Франції відомо вже про понад дві сотні хворих та чотирьох померлих.

Що треба знати про поширення коронавірусу Covid-2019

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Занедужав чоловік, який подорожував по Італії із сім'єю. Наразі він у стабільному стані в інфекційній лікарні Чернівців.

Загалом у світі коронавірус зафіксували вже у 73 країнах. Відтак, кількість хворих становить понад 93 тисяч людей, померли від пневмонії та ускладнень, які викликає коронавірус Covid-2019 – понад 3 тисячі людей.

Хороша новина в том, що хворі піддаються лікуванню та мають шанс на одужання. Побороли коронавірус півсотні людей по всьому світу.

Після Китаю та Південної Кореї найбільше випадків хвороби підтвердили в Італії. В країні хвороба забрала життя у 79 людей, а кількість випадків зараження наближається до 3 тисяч людей.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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