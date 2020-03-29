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У Франції через коронавірус збільшилася кількість випадків домашнього насильства

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У Франції через коронавірус збільшилася кількість випадків домашнього насильства / Фото з відкритих джерел

Кількість випадків внутрішньосімейного насильства у Франції значно зросла після запровадження карантину для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє видання France2 з посиланням на слова глави МВС Франції Крістоф Кастанер.

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За десять днів карантину кількість випадків домашнього насильства, коли знадобилося втручання поліцейських, збільшилася на 32%.

"Це сталося на тлі суворих заходів обмеження пересування людей", – сказав Кастанер.

Нагадаємо, що з 17 березня у Франції на два тижні були закриті кафе, ресторани, кінотеатри і непродовольчі магазини.

Франція: статистика захворюваності на COVID-19, станом на 29 березня

Кількість хворих: 38 105

Одужало: 5 724

Летальні випадки: 2 317

Прості правила гігієни про коронавірусі
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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Кримінальні новини Новини Франції Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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