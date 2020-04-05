У Франції хворим на COVID-19 будуть переливати кров пацієнтів, які перехворіли коронавірусом
У Франції планують розпочати клінічні дослідження з переливання плазми крові людям з підтвердженим коронавірусом від пацієнтів, які одужали від COVID-19.
Про це повідомляє видання Le Figaro. Клінічні дослідження мають розпочатися 7 квітня. Переливатимуть плазму крові тим людям, котрі мають гостру фазу захворювання коронавірусом.
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На думку дослідників, плазма крові людей, які вилікувалися, має антитіла для боротьби з коронавірусом. Переливання організовують державні паризькі лікарні, Французький банк крові та Національний інститут охорони здоров’я і медичних досліджень.
Плазму візьмуть у 200 пацієнтів, які вилікувалися щонайменше 14 днів тому. Результати дослідження можна буде оцінити через 2−3 тижні.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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