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У Франції хворим на COVID-19 будуть переливати кров пацієнтів, які перехворіли коронавірусом

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У Франції хворим на COVID-19 будуть переливати кров пацієнтів, які перехворіли / Getty Images

У Франції планують розпочати клінічні дослідження з переливання плазми крові людям з підтвердженим коронавірусом від пацієнтів, які одужали від COVID-19.

Про це повідомляє видання Le Figaro. Клінічні дослідження мають розпочатися 7 квітня. Переливатимуть плазму крові тим людям, котрі мають гостру фазу захворювання коронавірусом. 

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На думку дослідників, плазма крові людей, які вилікувалися, має антитіла для боротьби з коронавірусом. Переливання організовують державні паризькі лікарні, Французький банк крові та Національний інститут охорони здоров’я і медичних досліджень.

Плазму візьмуть у 200 пацієнтів, які вилікувалися щонайменше 14 днів тому. Результати дослідження можна буде оцінити через 2−3 тижні.

Профілактика коронавірусу
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Франції Здоров'я Здорове життя
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