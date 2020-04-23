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У Франції хворим на коронавірус даватимуть нікотин

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Куріння та коронавірус / Unsplash

Французькі дослідники збираються давати нікотинові пластирі пацієнтам з коронавірусом і медичним працівникам. Серед завзятих курців, як з'ясувалося, рівень інфікування нижчий.

Спостереження показують, що у любителів сигарет та інших тютюнових виробів ймовірність захворіти COVID-19 нижче, ніж у людей некурців, пише The Guardian.

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Остаточно це ще не довели, і тому група французьких дослідників в Парижі планує видавати нікотинові пластирі для запобігання заражень або для зниження ступеня тяжкості коронавірусної інфекції. Раніше дослідження у Франції показало, що серед завзятих курців рівень госпіталізацій і навіть зараження нижчий, ніж у населення в цілому.


Науковці вважають, що куріння зменшує ризик зараження коронавірусом / Unsplash

У ньому взяли участь 480 пацієнтів з позитивним результатом на коронавірус. 350 з них були госпіталізовані, а ті, що залишилися, відновлювалися в домашніх умовах.

Результати показали, що з госпіталізованих пацієнтів, середній вік, яких склав 65 років, тільки 4,4% були курцями, а серед тих, хто лікувався вдома, курило 5,3%. 

Автори дослідження припустили, що нікотин може запобігати інфікуванню клітин вірусом, або він не дає імунній системі надлишково реагувати на вірус, влаштовуючи так званий цитокіновий шторм.

Для перевірки цієї теорії вчені й наклеять нікотинові пластирі на пацієнтів з коронавірусом, які перебувають в реанімаційному відділенні або на лікуванні в домашніх умовах. Крім того, пластирі дадуть і медичним працівникам, які перебувають на передовій боротьби з небезпечною пандемією.

Але варто зазначити, що курці хворіють важче, адже оболонка їхніх легень вразливіша, тому не потрібно починати курити. 


Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Тютюн
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