У Франції хворим на коронавірус даватимуть нікотин

Французькі дослідники збираються давати нікотинові пластирі пацієнтам з коронавірусом і медичним працівникам. Серед завзятих курців, як з'ясувалося, рівень інфікування нижчий.

Спостереження показують, що у любителів сигарет та інших тютюнових виробів ймовірність захворіти COVID-19 нижче, ніж у людей некурців, пише The Guardian.

Також на тему: Дані про смертність від коронавірусу можуть бути занижені, – NYT

Остаточно це ще не довели, і тому група французьких дослідників в Парижі планує видавати нікотинові пластирі для запобігання заражень або для зниження ступеня тяжкості коронавірусної інфекції. Раніше дослідження у Франції показало, що серед завзятих курців рівень госпіталізацій і навіть зараження нижчий, ніж у населення в цілому.



Науковці вважають, що куріння зменшує ризик зараження коронавірусом / Unsplash

У ньому взяли участь 480 пацієнтів з позитивним результатом на коронавірус. 350 з них були госпіталізовані, а ті, що залишилися, відновлювалися в домашніх умовах.

Результати показали, що з госпіталізованих пацієнтів, середній вік, яких склав 65 років, тільки 4,4% були курцями, а серед тих, хто лікувався вдома, курило 5,3%.

Автори дослідження припустили, що нікотин може запобігати інфікуванню клітин вірусом, або він не дає імунній системі надлишково реагувати на вірус, влаштовуючи так званий цитокіновий шторм.

Для перевірки цієї теорії вчені й наклеять нікотинові пластирі на пацієнтів з коронавірусом, які перебувають в реанімаційному відділенні або на лікуванні в домашніх умовах. Крім того, пластирі дадуть і медичним працівникам, які перебувають на передовій боротьби з небезпечною пандемією.

Але варто зазначити, що курці хворіють важче, адже оболонка їхніх легень вразливіша, тому не потрібно починати курити.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.