У Франції обмежили продаж товарів з нікотину після новин про його користь хворим на COVID-19
Франція заборонила продаж нікотинових продуктів в інтернеті та обмежила їхній продаж в аптеках, після того як дослідники припустили, що нікотин може захистити від коронавірусу.
Про це пише видання BBC.
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Нові правила стосуються таких продуктів, як нікотинова гумка та пластирі, які створені для того, щоб допомогти людям кинути палити.
Додамо, що група французьких дослідників в Парижі планувала видавати нікотинові пластирі для запобігання заражень або для зниження ступеня тяжкості коронавірусної інфекції. Вчені вважають, що у любителів тютюнових виробів ймовірність захворіти коронавірусом є нижчою, ніж в курців.
З початку спалаху на початку коронавірусу Франція повідомила про майже 22 000 смертей, пов’язаних з коронавірусом.
Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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