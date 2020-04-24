24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У Франції обмежили продаж товарів з нікотину після новин про його користь хворим на COVID-19

-
У Франції обмежили продаж товарів з нікотину після новин про його користь хворим на COVID-19
У Франції обмежили продаж товарів з нікотину після новин про його користь хворим на COVID-19 / Unsplash

Франція заборонила продаж нікотинових продуктів в інтернеті та обмежила їхній продаж в аптеках, після того як дослідники припустили, що нікотин може захистити від коронавірусу.

Про це пише видання BBC

Читайте також У Франції хворим на коронавірус даватимуть нікотин

Нові правила стосуються таких продуктів, як нікотинова гумка та пластирі, які створені для того, щоб допомогти людям кинути палити.

Додамо, що група французьких дослідників в Парижі планувала видавати нікотинові пластирі для запобігання заражень або для зниження ступеня тяжкості коронавірусної інфекції. Вчені вважають, що у любителів тютюнових виробів ймовірність захворіти коронавірусом є нижчою, ніж в курців.

З початку спалаху на початку коронавірусу Франція повідомила про майже 22 000 смертей, пов’язаних з коронавірусом.

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Франції Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
23 квітня , 15:01 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
21 квітня , 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза